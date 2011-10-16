علی‌اکبر اشعری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند پیشرفت این پروژه گفت: همزمان با عملیات اجرایی و ساختمانی، کارگروه‌های مختلفی برای پیشبرد بحث‌های محتوایی پروژه تشکیل شده است.

به گفته وی کارگروه‌های IT، هویت‌یابی، کتاب‌درمانی و ساختار و تشکیلات از جمله این کارگروه‌ها هستند که هریک مسئولیت بخشی از مسائل محتوایی پروژه «باغ کتاب» را بر عهده دارند.

مدیر این پروژه افزود: با توجه به ظرفیت کار در دو بخش محتوایی و ساختمانی «باغ کتاب» انتظار می‌رود، این پروژه تا پایان سال آماده بهره‌برداری شود.

اشعری در عین حال گفت: اگر پروژه از نظر بودجه و خرید برخی تجهیزات مورد نیاز از خارج از کشور، دچار مشکل نشود، قطعاً این اتفاق خواهد افتاد و باغ کتاب تا آخر سال افتتاح خواهد شد.

وی درباره احتمال برگزاری نمایشگاه سال آینده کتاب تهران در «باغ کتاب» هم تاکید کرد: قبلاً هم گفته بودم که اگر مسئولان و مجریان این نمایشگاه و مسئولان شهری تا پایان شهریور امسال بر سر این موضوع به توافق برسند، می‌توان فضای لازم را در «باغ کتاب» برای برگزاری نمایشگاه سال 92 فراهم کرد.

مدیر پروژه باغ کتاب در عین حال گفت: البته الان دیگر فرصتی نیست و در این مجال به برگزارکنندگان نمایشگاه پیشنهاد می‌دهم همان گزینه فعلی یعنی مصلی را هم از دست ندهند.

اشعری ادامه داد: به نظرم باید آنقدر در مصلی نمایشگاه برگزار کرد تا یک مکان مناسب برای این رویدادها فراهم شود.

در حال حاضر پروژه «باغ کتاب» در فضایی بالغ بر 65 هزار متر مربع از 110 هزار مترمربعی که در ضلع غربی کتابخانه ملی به آن اختصاص یافته است، در حال احداث است و به گفته اشعری به حدود 80 درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است. 8000 متر مربع از در این پروژه به بخش کودک و نوجوان، 16 هزار مترمربع آن به بخش نمایشگاه و فروشگاه دائمی کتاب، 2000 مترمربع آن به بخش منابع غیرکتابی، 6000 مترمربع هم به برپایی نمایشگاه‌های فصلی یا مقطعی کتاب اختصاص دارد و در عین حال یک سالن 600 نفره و 4 سالن 120 تا 150 نفره هم در حال ساخت است.