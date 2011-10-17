محمدرضا عبدالملکیان در این باره به خبرنگار مهر گفت: از سال 1384 تاکنون 4 مجموعه شعر از من منتشر شده که دو دفتر آن عبارتند از «حالا که آمده‌ای» بود که شعرهایش با حال و هوای ویژه‌ای درباره وصل سروده شده بودند، «حالا که رفته‌ای» بعد از درگذشت قیصر امین‌پور و در حال و هوای هجران سروده شده بودند.

وی ادامه داد: دو مجموعه دیگر هم یکی منظومه‌ای بلند که حاصل سفری به یوش بود و در نهایت «این کوچه را از روی رودخانه نوشته‌ام». این چهار مجموعه به نحوی به هم مرتبط بود، اما در همین فاصله شعرهای مجموعه اخیر را هم سرودم.

عبدالملکیان افزود: شعرهای مجموعه «دنیا به کبوترانش پشت کرده است» مستقل از حال و هوای آن 4 مجموعه‌اند و البته در فاصله انتشار آن مجموعه‌ها، سروده شده‌اند. این اشعار عمدتاً نیمایی و بخشی هم شعر سپید است.

به گفته این شاعر 56 ساله کتاب 120 صفحه‌ای اخیر مجوز نشرش را دریافت کرده و به زودی از سوی انتشارات مروارید راهی بازار می‌شود.

وی همچنین از انتشار دو مجموعه شعر خود در ارمنستان خبر داد و گفت: خانم «آشخن ماکاریان» شعرهای دو دفتر «حالا که آمده‌ا‌ی» و «حالا که رفته‌ای» را به ارمنی برگردانده و آقای «لئون آنانیان» رئیس کانون شاعران و نویسندگان ارمنستان آن را بازنویسی کرده و با کمک انتشارات رایزنی فرهنگی ایران در ارمنستان در این کشور منتشر شده است.

مه در مه، ریشه در ابر، رباعی امروز، ردپای روشن باران، آوازهای اهل آبادی، ساده با تو حرف می‏زنم، آوازهای آبادی و پل خواب از دیگر دفترهای شعری چاپ شده از محمدرضا عبدالملکیان است.