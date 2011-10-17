محمدرضا عبدالملکیان در این باره به خبرنگار مهر گفت: از سال 1384 تاکنون 4 مجموعه شعر از من منتشر شده که دو دفتر آن عبارتند از «حالا که آمدهای» بود که شعرهایش با حال و هوای ویژهای درباره وصل سروده شده بودند، «حالا که رفتهای» بعد از درگذشت قیصر امینپور و در حال و هوای هجران سروده شده بودند.
وی ادامه داد: دو مجموعه دیگر هم یکی منظومهای بلند که حاصل سفری به یوش بود و در نهایت «این کوچه را از روی رودخانه نوشتهام». این چهار مجموعه به نحوی به هم مرتبط بود، اما در همین فاصله شعرهای مجموعه اخیر را هم سرودم.
عبدالملکیان افزود: شعرهای مجموعه «دنیا به کبوترانش پشت کرده است» مستقل از حال و هوای آن 4 مجموعهاند و البته در فاصله انتشار آن مجموعهها، سروده شدهاند. این اشعار عمدتاً نیمایی و بخشی هم شعر سپید است.
به گفته این شاعر 56 ساله کتاب 120 صفحهای اخیر مجوز نشرش را دریافت کرده و به زودی از سوی انتشارات مروارید راهی بازار میشود.
وی همچنین از انتشار دو مجموعه شعر خود در ارمنستان خبر داد و گفت: خانم «آشخن ماکاریان» شعرهای دو دفتر «حالا که آمدهای» و «حالا که رفتهای» را به ارمنی برگردانده و آقای «لئون آنانیان» رئیس کانون شاعران و نویسندگان ارمنستان آن را بازنویسی کرده و با کمک انتشارات رایزنی فرهنگی ایران در ارمنستان در این کشور منتشر شده است.
نظر شما