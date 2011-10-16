فرودگاه بروجرد در مرحله تملک زمین/ وزیر دیپلماتیک صحبت کرد!

علاء الدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: احداث فرودگاه در بروجرد یکی از مطالبات مردم این شهرستان است که به زودی عملیاتی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه مراحل کار در این زمینه در حال انجام است، یادآور شد: مرحله تملک زمین فرودگاه بروجرد در حال انجام است و سیر خودش را دنبال می کند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی در مورد سرعت اجرای مصوبه دولت مبنی بر احداث فرودگاه در بروجرد نیز تصریح کرد: ما هم قبول داریم که شیب کنونی کار احداث و ایجاد فرودگاه در بروجرد دنبال شود.

بروجردی در مورد سخنان وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه "هیچ تصمیمی در مورد فرودگاه بروجرد گرفته نشده است" نیز گفت: ایشان خیلی ظریف و دیپلماتیک این جمله را عنوان کردند.

وی با تکرار صحبت علی نیکزاد یادآور شد: ایشان در سخنان خود گفته است که اگر خبرنگاران اجازه دهند ما کارمان را انجام می دهیم!

بنابر این گزارش وزیر راه و شهرسازی در حاشیه سفر خود به لرستان در جمع خبرنگاران بروجرد که بی صبرانه منتظر سخنان وزیر پیرامون احداث فرودگاه در این شهرستان بودند اظهار داشت: برای فرودگاه بروجرد هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده است.

علی نیکزاد در سخنان خود همچنین تصریح کرد که در این زمینه هنوز اقدام به تملک هیچ زمینی نشده است. این سخنان کوتاه وزیر راه و شهرسازی که مانند آب سردی بر پیکره وعده های داده شده در این زمینه بود موجب نگرانی مردم بروجرد شد.

پیش از این نمایندگان شهرستان بروجرد و فرماندار ویژه این شهرستان نه تنها از تعیین تکلیف فرودگاه بروجرد خبر داده بودند بلکه حتی از تامین زمین و تخصیص اعتبار به این پروژه نیز سخن گفته بودند تا مردم بروجرد در این سفر وزیر منتظر کلنگ زنی این پروژه باشند.

این در حالی است که علاوه بر مصوبه دور دوم سفر هیئت دولت مبنی بر احداث فرودگاه در شهرستان بروجرد در جریان جلسه کارگروه توسعه استان لرستان به ریاست معاون اول رئیس جمهوری نیز شروع عملیات اجرایی احداث فرودگاه بروجرد در سه ماه اول سال 89 جزء مصوبات حوزه وزارت راه مورد تصویب قرار گرفت تا به نوعی اجرایی شدن این مصوبه قطعی شود.

همچنین حمید بهبهانی وزیر قبلی راه و ترابری نیز در سفر به استان لرستان از آغاز عملیات اجرایی فرودگاه بروجرد از اتمام مطالعات خبر داده بود که این امر ضرورت اجرایی شدن این پروژه را روشن می سازد.

هادی مقدسی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و دیگر نماینده بروجرد نیز در این رابطه با تاکید بر اینکه احداث فرودگاه در شهرستان بروجرد یکی از مطالبات به حق مردم است، گفته بود که طبق مکانیزم های موجود در این زمینه احداث فرودگاه جزء مصوبات دولت است و به طور قطع در شهرستان بروجرد ایجاد می شود.

وی همچنین از تامین زمین مورد نیاز برای اجرای این پروژه نیز خبر داد و افزود: بحث احداث فرودگاه در شهرستان بروجرد از سال 74 مطرح بوده است و باید این امر عملیاتی شود.

به هر حال با توجه به موقعیت شهرستان بروجرد به عنوان قطب صنعت استان لرستان، دانشجو پذیر بودن شهرستان بروجرد و یکی از مهم ترین شهرستانهای استان در بخش گردشگری به نظر می رسد ضروری است که هر چه سریعتر فرودگاه بروجرد با توجه به دارا بودن مصوبات متعدد هیئت دولت رنگ عملیاتی به خود بگیرد.