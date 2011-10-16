مدیریت منطقه ویژه اقتصادی بجنورد به شرکت شهرکهای صنعتی واگذار شد

محمد رضا باقری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در سال گذشته لایحه منطقه ویژه اقتصادی بجنورد در مجلس شورای اسلامی مصوب شده بود، اظهار داشت: بنا بر تصمیم نمایندگان رئیس جمهور در سازمان مناطق آزاد، مدیریت منطقه ویژه اقتصادی بجنورد با گرایشهای تجاری، صنعتی و آموزشی به شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی واگذار شد.

وی تصریح کرد: مساحت منطقه ویژه اقتصادی بجنورد 335 هکتار است که شرکت شهرکهای صنعتی استان در فاز اول حدود 100 هکتار از مساحت آن را اجرایی خواهند کرد.

وی همچنین اعلام کرد: آغاز فعالیتهای اجرایی این منطقه نیازمند تهیه طرح مطالعات زیست محیطی است که در حال حاضر انتخاب مشاور ذی صلاح این طرح در حال اجرا است.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان در خاتمه یادآور شد: با پایان مطالعات زیست محیطی، این طرح باید در شورای محیط زیست کشور تصویب شود که در صورت تصویب آن فعالیتهای اجرایی در منطقه ویژه اقتصادی بجنورد آغاز می شود.