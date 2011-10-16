کتاب موسیقی تالشی از سوی حوزه هنری گیلان منتشر شد

علیرضا کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جلد نخست کتاب موسیقی تالشی شامل ترانه هاست و چهار سی دی نیز به همراه دارد که سه سی دی آن مجموعه ترانه ها و سی دی چهارم شامل دور ملودیک است.

وی اظهارداشت: جلد نخست این مجموعه شامل 100 ترانه تالشی است که 71 ترانه دارای ویژگی بومی، بدون سازنده مشخص و 29 ترانه بعدی نیز جدید تر ساخته شده است که بیشتراین ترانه ها در روستاها و کوه های منطقه تالش ضبط و نمونه های بسیاری از آن همراه نت ارائه شده است.

مسئول واحد موسیقی حوزه هنری گیلان گفت: در مقدمه کتاب موسیقی تالشی به مواردی از قبیل نام واژه ترانه در منطقه تالش، مضامین، ساختار ملودیک، مایگی، ساختار شعری خوانندگان و نحوه اجرای ترانه های تالشی پرداخته شده است.

وی افزود: همچنین با هدف ثبت دقیق ترانه ها، بیوگرافی، نت ( آوانگاری صوتی )، شعر، آوانگاری اشعار، برگردان اشعار و نمونه های صوتی ترانه از مباحث ارائه شده در این کتاب است.

کاظمی با اشاره به کاربرد کتاب موسیقی تالشی تصریح کرد: جلد نخست موسیقی تالشی که با تلاش های چندین ساله پژوهشگر جوان گیلان " آرمین فریدی " گردآوری شده درنوع خود جامع ترین مجموعه ای است که تا به امروز به موسیقی و ترانه تالشی پرداخته است.

وی گفت: با توجه به کمبود منابع مکتوب در زمینه موسیقی تالشی این اثر می تواند برای پژوهش وآهنگسازی برپایه این نوع موسیقی مورد استفاده قرار گیرد.

مسئول واحد موسیقی حوزه هنری با اشاره به اهداف انتشار موسیقی تالشی تصریح کرد: هنرو زبان تالشی به ویژه موسیقی تالشی با گذشت زمان دچار تحولات و نابسامانی های قابل توجهی شده است با مرگ هر نوازنده و خواننده ای که حافظ هنر شفاهی و سینه به سینه تالشی بود موجبات فراموشی بخشی از میراث غنی این قوم فراهم شده است.

وی ادامه داد: حوزه هنری گیلان به منظور جلوگیری از فراموشی و ادامه حیات موسیقی تالشی و احساس رسالت برای حفظ میراث هنری گیلان، مکتوب کردن و ضبط و ثبت این میراث کهن را ضروری می داند.

" آرمین فریدی هفت خوانی " در سال 1361 درشهر رشت به دنیا آمده است. وی فراگیری موسیقی را از سال 1377 آغاز کرد و توانست ضمن اخذ مدرک کارشناسی موسیقی از دانشگاه هنرتهران، فعالیت های موسیقایی و ادبی خود را درمدت 12 سال در سطح حرفه ای گسترش دهد.

آرمین فریدی علاوه برپژوهش برای احیاء سازهای فراموش شده گیلان و تالش همچون " تمبوره " تالش و " کمانچه " دیلمان با محمد رضا درویشی در زمینه دایره المعارف سازهای ایران همکاری و با تشکیل گروه موسیقی کادوس درجشنواره های معتبرایران، روسیه و آذربایجان شرکت کرد و تاکنون 10 سی دی پژوهشی نیز در حوزه موسیقی گیلان و تالش منتشر کرده است که از آثار مرجع در این زمینه به شمار می روند.

از آثار این هنر مند جوان می توان به موسیقی فیلم سینمایی " یادداشت برزمین "، تالیف مقالات در حوزه سازشناسی موسیقی تالشی، مجموعه های شعر تالشی " ایسپی رو تار کورا "، " تالشستون "، مجموعه اشعار فارسی " درنگ " و سی دی موسیقی " تالشه برا " اشاره کرد.