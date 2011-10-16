  1. استانها
  2. گیلان
۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۹:۵۳

پور جعفری در گفتگو با مهر:

نمایش " تی تی " در گیلان به اجرا درآمد

نمایش " تی تی " در گیلان به اجرا درآمد

رشت - خبرگزاری مهر: مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری گیلان از اجرای نمایش " تی تی " طی مهر ماه امسال در سالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خبر داد.

محمد پور جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این نمایش به نویسندگی و کارگردانی علیرضا پارسی از سوی واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری گیلان از 19 تا 22 مهرماه امسال در سالن اجتماعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان به روی صحنه رفت.

وی اظهارداشت: الهه فرخی، صاحبه احمدی، محمد رضا زارعی، فریبرز زیده سرایی، فریبرز رحیمی، احمد رضا جعفری، حامد قدیمی، بهمن اشرف خانی، زهرا صدری، نگین حبیبی، شاهین تولمی، محمد پور علی و اکبر محبوبی فر از بازیگران این نمایش هستند.

مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری گیلان یادآورشد: علاوه براجرای نمایش " تی تی " آثاری از عکس و پوستر 35 سال فعالیت نمایشی علیرضا پارسی درمعرض دید علاقه مندان قرار گرفت.

کد مطلب 1434101

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها