نمایش " تی تی " در گیلان به اجرا درآمد

محمد پور جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این نمایش به نویسندگی و کارگردانی علیرضا پارسی از سوی واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری گیلان از 19 تا 22 مهرماه امسال در سالن اجتماعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان به روی صحنه رفت.

وی اظهارداشت: الهه فرخی، صاحبه احمدی، محمد رضا زارعی، فریبرز زیده سرایی، فریبرز رحیمی، احمد رضا جعفری، حامد قدیمی، بهمن اشرف خانی، زهرا صدری، نگین حبیبی، شاهین تولمی، محمد پور علی و اکبر محبوبی فر از بازیگران این نمایش هستند.

مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری گیلان یادآورشد: علاوه براجرای نمایش " تی تی " آثاری از عکس و پوستر 35 سال فعالیت نمایشی علیرضا پارسی درمعرض دید علاقه مندان قرار گرفت.