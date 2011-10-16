تحولات ترانزیت ریلی و جاده ای منطقه اکو موضوع اصلی اجلاس بندرعباس

اسماعیل تکیه سادات در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اجلاس سه روز اکو برای بررسی ظرفیتها، پتانسیلها و تدوین برنامه های راهبردی توسعه شبکه های حمل و نقلی و جذب ترانزیت در بندرعباس برگزار خواهد شد، عنوان کرد: بندرعباس به عنوان مهمترین شهر در بین کشورهای اکو نقش مهمی در توسعه و جذب کالاهای تجاری در دریا و خشکی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه کشورهای عضو سازمان اکو از نظر ظرفیت و پتانسیلهای موجود برتر از کشورهای اروپایی هستند، افزود: پیشرفت کشورهای اروپایی نه به خاطر ظرفیتها و پتانسیلها بلکه به دلیل تفکراتی است که پشت توسعه و پیشرفت آنان است در حالیکه کشورهای آسیایی از منابع و ذخایر خدا دادی برخوردار هستند و باید با توسعه ظرفیتهای ریلی و جاده ای درآمدهای حاصله از ترانزیت را جذب نمایند.

تیکه سادات بیان داشت: ایران نقش مهمی در اتصال کشورهای آسیای میانه، هند، اروپا و آسیای دور خواهد داشت و نباید فراموش کرد که بندرعباس در این بین می تواند حلقه اتصال این کشورها به دریا و دنیا داشته باشد و کشورهای آسیای میانه آرزو دارند تا از این طریق به بنادر مهم دنیا از جمله هامبورگ که اقتصاد اروپا را می چرخاند متصل شوند.

وی توسعه زیرساختها را اساس توسعه تجاری و اقتصادی عنوان کرد و گفت: توسعه شبکه های ریلی و جاده ای می تواند در جذب کالاهای ترانزیتی نقش مهمی را ایفا کند و دشمنان با ایجاد کوریدورهای متفاوت و ناامن جلوه دادن ایران و کشورهای همسایه سعی کرده اند که ایران را از این گردونه خارج کنند اما کشورهای دنیا به این نتیجه رسیده اند که عبور از ایران می تواند هزینه ها و مدت زمان رسیدن کالا را کاهش دهد.

وی عنوان کرد: در این اجلاس سه روزه که در بندرعباس برگزار خواهد شد محوریت موضوعات توسعه شبکه های حمل و نقلی و نقش بندرعباس در ترانزیت کالا بین کشورهای آسیایی عضو اکو با سایر نقاط دنیا خواهد بود.