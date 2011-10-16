چشمانی که مشکلات نابینایان را نمی بیند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمارهای موجود در حال حاضر 520 هزار نابینا و کم بینا و همچنین 120 هزار نابینای مطلق در کشور زندگی می کنند که از این میان حدود 60 هزار نفر تحت پوشش بهزیستی بوده و خدمات و مستمری دریافت می کنند. درحالی که مابقی افراد نابینا با مشکلات زیادی دست به گریبان بوده و نرخ بیکاری نیز در میان این افراد بیش از 40 درصد است.

اشتغال، آموزش، ایاب و ذهاب، تحصیل، خدمات و وسایل کمک توانبخشی و استفاده از حمل و نقل عمومی و حتی عصای استاندارد از جمله مشکلات نابینایان است.

سهیل معینی مشاور اسبق وزیر رفاه در امور معلولان در آستانه روز جهانی عصای سفید و ایمنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در کشور ما رسم شده که در سال یک بار به سراغ نابینایان برویم در حالی که این نامگذاری به دلیل توجه بیشتر به امور نابینایان و کم بینایان در طول سال انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه سازمانهای متولی امور معلولان هیچ برنامه منسجم و جدی در امور نابینایان انجام نداده اند، گفت: در حالی که در کشورهای دیگر به نابینایان همانند افراد عادی در جامعه نگاه می شود و تمام امکانات برای آنان فراهم است.

معینی، مهمترین مشکل نابینایان را اشتغال دانست و تاکید کرد: نابینایان تحصیل کرده ترین افراد در میان معلولان به شمار می روند اما متاسفانه مشکل اشتغال آنها مسئله ساز شده است.

اشتغال مهمترین مشکل نابینایان

رئیس انجمن باور با اشاره به اینکه بستر سازی و سیاست های حمایتی لازم برای ایجاد اشتغال نابینایان در کشور وجود ندارد، اظهار داشت: متاسفانه سیاستی برای ترقیب بخش خصوصی به منظور بکارگیری و استخدام افراد نابینا وجود ندارد و در این خصوص شاهد هیچ برنامه مدونی نیز نیستیم.

معینی به مشکل تردد ایمن نابینایان اشاره کرد و گفت: اماکنی عمومی در سطح شهر علی الخصوص مترو برای تردد نابینایان مناسب سازی و ایمن سازی نشده است.

به گفته وی، پس از هدفمندی یارانه ها قیمت کرایه تاکسی افزایش یافته است به همین دلیل نابینایان امکان استفاده از آن را ندارد بنابراین مشکل دیگر این افراد فراهم نبودن صرفه اقتصادی برای تردد است. همچنین به جای اینکه به شرکتهای حمل و نقل معلولان یارانه بدهیم طی یکی دو سال اخیر سازمانهای دولتی سرویس حمل و نقل خود را قطع کرده اند.

وی با اشاره به اینکه حضور در اجتماع نابینایان بدون حمایت از آنان امکانپذیر نیست، افزود: مسئولان نهادهای مرتبط با امور معلولان باید با حمایتهای لازم از این قشر شرایط و امکان حضور در جامعه را برای آنان فراهم کنند.

عدم دسترسی نابینایان به عصای استاندارد

مشاور اسبق وزیر رفاه در امور معلولان با بیان اینکه در کشور ما نابینایان حتی به عصای استاندارد نیز دسترسی ندارند، اظهار داشت: یکی دیگر از مشکلات نابینایان عدم دسترسی به وسایل توانبخشی است که عصا، دستگاه برجسته سازی، رایانه و وسایل آشپرخانه مخصوص و... از جمله آنها است.

معینی تاکید کرد: مسئولان باید با در نظر گرفتن تمهیدات خاصی مانند معافیت های مالیاتی بخش خصوصی را ترقیب کنند که در جهت حمایت از نابینایان در تامین وسایل نابینایان اقدام کنند.

وی در مورد اشتغال 2 هزار نابینا که رئیس جمهور دستور آن را 4 سال قبل داده بود ، گفت: تا این لحظه اقدامی در این خصوص انجام نشده و فقط در حد حرف باقی مانده است.

معینی در مورد آموزشهای فنی و حرفه ای به نابینایان نیز افزود: فقط داشتن تحصیلات نمی تواند برای اشتغال یک فرد نابینا موثر باشد به همین دلیل باید مسئولان نهادهای مرتبط به امور معلولان در زمینه ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای به افراد نابینا اقدام کنند تا آنها نیز بتوانند به راحتی وارد بازار کار شوند.

کوتاهی سازمانها در عملی شدن دستور رئیس جمهور

رئیس فراکسیون حمایت از حقوق معلولان مجلس نیز گفت: با وجود دستور اکید رئیس جمهور و رایزنی با دستگاههای مختلف مبنی بر استخدام نابینایان، سازمانهای دولتی از پذیرش این افراد سرباز می زنند.

فاطمه آلیا افزود: چند سال قبل دکتر احمدی نژاد قول داد که دو هزار نفر از نابینایان در دستگاههای دولتی استخدام می شوند اما از آن زمان تا کنون هنوز هیچیک از آنان موفق به جذب در دستگاههای دولتی نشده اند.

وی با اشاره به اینکه شغل مناسب اغلب نابینایان، اپراتوری است تاکید کرد: این افراد باید در دستگاههایی مانند مخابرات که نیاز به اپراتور دارند مشغول به کار شوند و به این منظور فراکسیون معلولان رایزنی و نامه نگاریهایی با سازمانهای دولتی انجام دادیم اما موفقیت آمیز نبود.



رئیس فراکسیون حمایت از حقوق معلولان گفت: البته به نظر می رسد با توجه به تغییراتی که در ساختار اقتصادی جامعه اتفاق می افتد وهمچنین اصل 44 که در راستای خصوصی سازی است ، استخدام معلولان در شرکتهای خصوصی ایجاد شود.



به گفته آلیا، سازمان بهزیستی باید نسبت به شناسایی و مشخص کردن تعداد نابینایان جویای کار اقدام کند و خود این سازمان نیز باید پیگیر دستور استخدام نابینایان در دستگاهها باشد.همچنین بهزیستی باید از طریق وزارت رفاه گزارشی از کوتاهی سازمانها به رئیس جمهور ارائه دهد.



بعد از 4 سال حتی یک نابینا نیز استخدام نشده است

رئیس جامعه معلولان ایران نیز گفت: در حالی که بیش از 4 سال از وعده وزیر رفاه وقت در مورد اشتغال نابینایان می گذرد اما هنوز حتی دو نفر هم در هیچ دستگاه و یا زیر مجموعه ای مشغول به کار نشده اند.



علی همت محمود نژاد افزود: 23 مهرماه سال 86 به مناسبت روز عصای سفید در دیداری که رئیس جمهور با نابینایان داشت مصری وزیر رفاه وقت قول داد که زمینه اشتغال دو هزار نابینا را فراهم کند.



رئیس انجمن معلولان تاکید کرد: متاسفانه قول، وعده و حرف در زمینه خدمت به معلولان بسیار زیاد است ولی در عمل ما شاهد مشکلات و تنگناهایی در زندگی معلولان کشور هستیم.

