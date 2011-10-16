سوسیالیستها در فرانسه امروز انتخابات مقدماتی برگزار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، انتخابات مقدماتی، که نمونه برداری از نمونه آمریکایی است نامزد این حزب را برای رقابت با نیکلا سارکوزی در سال آتی تعیین خواهد کرد.

انتخابات امروز که دور نخست آن یکشنبه هفته گذشته برگزار شد، بین "فرانسوا اولاند"، دبیر اول سابق حزب سوسیالیست، و "مارتین اوبری" که یک بار سمت وزارت کار فرانسه را بر عهده داشته، برگزار می ‌شود، زیرا هیچکدام از این دو نامزد نتوانستند به تنهایی در دور اول حداکثر 50 درصد کل آرا را به خود اختصاص دهند.



اولاند در انتخابات اخیر توانست 39.2 درصد آرا را به خود اختصاص دهد و "مارتین اوبری" شهردار شهر لیل و وزیر سابق کار فرانسه 30.5 درصد را از آن خود کند.



همچنین "آرود مونته بورگ" دیگر نامزد حزب سوسیالیست 17.3 درصد را از آن خود کرد و توانست از "سگولن رویال" 58 ساله پیشی بگیرد. رویال، "مانوئل والس" و "ژان میشل بایله" کمتر از 10 درصد آرا را به خود اختصاص دادند.



حزب سوسیالیست فرانسه که بزرگترین حزب مخالف دولت در فرانسه است، از تمام مردم خواست تا همانند آمریکایی ها نامزد خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 برای رقابت با نیکلا سارکوزی انتخاب کنند.

تنها احزاب سوسیالیست در فرانسه می توانند نامزد خود را برای شرکت در انتخابات مشخص کنند و این تصمیم پس از کناره گیری "فرانسوآ میتران" رئیس جمهوری سابق فرانسه از قدرت در سالهای 1995 تا 2006 گرفته شد.