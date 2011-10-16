پیروزی نخست صنعت ساری در لیگ/ سایپا شمال فرصت صدرنشینی را ربود

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم صنعت ساری و پیام شیراز در هفته سوم مسابقات فوتبال دسته یک باشگاههای کشور و از گروه یک این مسابقات شامگاه جمعه در ورزشگاه شهدای ساری به مصاف هم رفتند که تیم صنعت موفق شد با یک گل میهمان شیرازی خود را با شکست بدرقه کند.



برای تیم صنعت ساری در این مسابقه خانگی، کیوان مطهری در دقیقه77 گلزنی کرد.



تیم صنعت در پی وجود برخی مشکلات در اداره این تیم دو بازی نخست خود، برابر سایپا شمال قائم شهر و استیل آذین را برگزار نکرد و در نخستین گام به پیروزی رسید.



تیم سایپا شمال قائم شهر، دیگرنماینده مازندران در مسابقات فوتبال دسته یک باشگاههای کشور، در هفته سوم این مسابقات شامگاه جمعه، در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر در حالی تن به شکست خانگی داد که در صورت کسب سه امتیاز این دیدارشانس صدرنشینی را داشت.



تیم سایپا شمال قائم شهر درحالی پذیرای تیم ریشه دار و با تجربه ابومسلم مشهد بود که تا شش دقیقه مانده به پایان مسابقه حریف سابق لیگ برتری خود را متوقف کرده که در دقیقه 84 و در پی حرکت پا به توپ محمد پهلوان، بازیکن ابومسلم نتیجه را با شکست تعویض کرد.



روز گذشته، تیم نساجی مازندران در قائم شهر برابر میهمان خود صنعتی کاوه تهران در گروه دوم این مسابقات به تساوی یک بر یک دست یافته بود.



در پایان هفته سوم مسابقات فوتبال دسته یک باشگاههای کشور، تیم سایپا شمال قائم شهر با کسب چهار امتیاز در مکان چهارم و تیم صنعت ساری با سه امتیاز در مکان یازدهم جدول رده بندی 14تیمی گروه یک قرار گرفت.



تیم نساجی مازندران، در پایان این هفته با یک پیروزی، یک تساوی و یک شکست با چهار امتیاز در مکان ششم گروه دوم جای گرفت.