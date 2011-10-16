برگزاری جشنواره تئاتر یزد/ فعالیت هفت گروه نمایش در بیست و یکمین جشنواره

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عالیشوندی شنبه شب در نشستی خبری اظهار داشت: بیست و یکمین جشنواره تئاتر استان یزد امسال با شعار " دیدن به لذت تماشا" کار خود را با گروه های تئاتر استان آغاز خواهد کرد.

وی با اشاره به اهمیت نقد در کمک به هرچه بهتر برگزار شدن این جشنواره در دوره های بعدی عنوان کرد: از نقد نمایش ‌ها استقبال می کنیم زیرا معتقدیم ارائه نقدهای علمی و سازنده به روند رو به رشد تئاتر کمک خواهد کرد.

عالیشوندی یادآور شد: از رسانه هایی که بیشترین حجم اخبار و نقد از تئاترهای به نمایش درآمده در این جشنواره را داشته باشند، تجلیل می شود.

وی افزود: به سه نقد برتر نیز از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد جوایز نفیسی اهدا می‌ شود.

مدیرکل ارشاد استان یزد ادامه داد: البته بعد از برگزاری هر نمایش جلسات نقد و بررسی با حضور کارشناسان اهل فن برگزار می ‌شود.

عالیشوندی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار امیدواری کرد: بعد از برگزاری این جشنواره به همت انجمن نمایش و با حمایت این اداره کل، جشنواره نمایش‌ نامه نویسی در این استان برگزار شود.

وی همچنین عنوان کرد: بنا داریم در صورت مهیا شدن اقدامات لازم با همکاری انجمن نمایش و اداره کل ارشاد، مسابقه عکاسی تئاتر را برگزار کنیم.

رئیس انجمن نمایش استان و دبیر اجرایی جشنواره تئاتر استان یزد نیز در این نشست عنوان کرد: بیست و یکمین جشنواره تئاتر استان با اجرای هفت نمایش برگزیده آغاز می‌ شود.

محمدرضا ابوالحسنی افزود: مراسم افتتاحیه 26 مهرماه از سالن شرف ‌الدین علی به سمت حظیره و تجدید بیعت با سومین شهید محراب و حضور در گلزار شهدا و هنرمندان آغاز می ‌شود.

وی ادامه داد: این جشنواره همچنین به یاد محمدعلی غدیر و مهدی زرکش که ازهنرمندان پیشکسوت تئاتر استان به شمار می ‌روند برگزار می‌ شود.

رئیس انجمن نمایش استان یزد یادآور شد: در طول برگزاری این جشنواره برنامه ‌های جانبی شامل نقد و بررسی و کلاسهای آموزشی نیز برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به داوران این جشنواره بیان داشت: سعید نجفیان، یاراحمدی و جلیل فرجاد داوران بیست و یکمین دوره جشنواره تئاتر استان یزد هستند و رضا آشفته نیز مسئول نقد و بررسی نمایش‌ های اجرا شده در این جشنواره خواهد بود.