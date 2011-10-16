به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره از مجموعه جشنواره‌های منظومه آیات است که به صورت سراسری در کشور برگزار می‌شود.

رشد و اعتلای هنردینی، بازشناسی ظرفیتهای فرهنگی هنری با محوریت آموزه‌های دینی و قرآنی، زمینه‌سازی و ایجاد بستر مناسب در راستای ارتباط هنرمندان با مفاهیم بلند قرآن، تبلیغ و نشر مفاهیم قرآنی با استفاده از زبان هنر، تشویق هنرمندان در جهت خلق آثار ماندگار با الهام از آموزه های قرآنی و شناسایی هنرمندان معاصر فعال ازاهداف این جشنواره است.

آثار ارسالی به جشنواره پیرامون موضوعات قصص قرآنی و زندگی پیامبران، سیمای انسان در قرآن، طبیعت و آفرینش در قرآن و قیامت، بهشت و دوزخ در قرآن بوده که بصورت نقاشی به تصویر کشیده شده‌اند.

نخستین جشنواره ملی نقاشی قرآنی تجلی‌حسن هشتم آبان سال جاری در مجتمع فرهنگی هنری غدیر واقع در خیابان آیت الله کاشانی شهرکرد برگزار می‌شود.

