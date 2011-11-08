22 رکابزن به اردوی تیم ملی دوچرخه سواری دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دوچرخه سواری کاپ آسیایی مالزی از تاریخ 25 الی 28 آذرماه سال جاری در مواد پیست برگزار می شود که به همین منظور اردوی تیم ملی کشورمان تنها برای حضور در این رقابت‌ها از 2 هفته قبل از آن برنامه ریزی شده است.

طبق برنامه کمیته فنی فدراسیون دوچرخه سواری، تیم ملی با ترکیب رکابزنای چون حمید بیک خورمیزی، حامد جنت، آروین معظمی گودرزی، بهنام خسروشاهی، بهنام آرین، علی ریاحی، علی خادمی، میثم رضایی، محمد دانشور، علی علی عسگری، احسان خادمی، رضا جبرئیلی، ابراهیم سیاح، محمدرضا مولائی، سیاوش صفی نیا، ادریس کاظمی، محمود رسولی، امید بیگدلی، ابوالفضل زارع‌زاده، سعید مسلمی مقدم، امیر شفیعی، میلاد ابراهیمی و امین خادمی تمرینات خود را از 10 آذرماه آغاز می کند.

این رکابزنان در مدت 2 هفته زیر نظر "مارکوس توماس نیگل" به عنوان سرمربی تمرین خواهند کرد. محمد ابوحیدری هم به عنوان مربی سرعت و محمود حضوری به عنوان مکانیسین این تیم را در تمرینات همراهی می کنند.

در حال حاضر قرار است تیم ملی در مجموعه ورزشی آزادی تهران تمرین کند اما در صورت ادامه سرمای هوای تهران و مهیا شدن زمینه برپایی اردوها در پیست تازه تاسیس اهواز، این اردو در اهواز برگزار می شود.

قرار است رکابزنان کشورمان به غیر از حضور در کاپ آسیایی مالزی در کاپ آسیایی تایلند و مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در مالزی هم شرکت کنند.