تصویر یک گونه جدید مرجان سیاه که می درخشد

به گزارش خبرگزاری مهر، گونه مرجان سیاه با نام علمی Antipathes subpinnata تاکنون تنها در عمق 700 متری اقیانوس آرام در سواحل کالیفرنیا دیده می شد.

به تازگی محققان ایتالیایی دانشگاه پیزا، ناپل و بلونیا با استفاده از کشتی اقیانوس گرافی Astrea موسسه عالی حفاظت و تحقیقات محیط زیست به منظور بررسی جمعیت مرجان قرمز در اعماق آبهای مجمع الجزایر "اگادی" در سیسیل گونه بسیار نادری از مرجان سیاه با نام Savalia Lucifica را در عمق 270 متری کشف کردند که همچنین با عنوان "مرجان سیاه تقلبی" نیز شناخته می شود.

در حقیقت، در تفاوت با مرجان سیاه آبهای کالیفرنیا، مرجان سیاه تقلبی آبهای سیسیل در دریای مدیترانه پس از یک تماس فیزیکی مثل لمس یا نوازش می درخشد.

براساس گزارش آنسا، در طبیعت انواع مختلفی از مرجانها وجود دارد که رایج ترین آنها مرجان قرمز است. این مرجان در دریاهای تمام دنیا دیده می شود و برای ساخت جواهر و آثار هنری نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

علیرغم گستردگی، حتی این مرجان نیز برای ادامه حیات به شرایط ویژه ای نیاز دارد که مهمترین آنها حداقل حرکت آب، نور ملایم و شوری ثابت آب است که باید بین 28 درصد تا 40 درصد باشد.