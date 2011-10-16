40 نفر در مانور امداد و نجات دریا به ساحل گلستان شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی اکبری صبح یکشنبه در حاشیه برگزاری برنامه های هفته کاهش بلایای طبیعی افزود: این مانور بمنظور شناخت نیروها با چگونگی ارایه کمکهای اولیه پزشکی، نقل و انتقال افراد سانحه دیده از شناورها و بهره گیری از امکانات و تجهیزات دریایی برگزار شد.

وی اظهار داشت: با توجه به موقعیت استان گلستان و دارا بودن 120 کیلومتر مرز آبی و خطوط ساحلی، مانور امداد ونجات دریایی بمنظور توان افزایی امدادی و حضور سریع امدادگران و نجات گران هلال احمر در پاسخ به حوادث دریایی برنامه ریزی شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان در ادامه افزود: مراتب پنجگانه عملیات امداد و نجات در دریا شامل، جستجو و نجات از منطقه خطر، حفظ شرایط مصدوم و انتقال آن تا مراکز اصلی و فرعی امداد و نجات دریایی، ارائه کمکهای اولیه پزشکی و انتقال به مراکز درمانی مجهز از سوی نیروهای شرکت کننده در این مانور به اجرا در آمد.



فرماندار شهرستان بندرگز نیز در این خصوص گفت: این مانور برنامه آموزشی بسیار خوبی با هدف پیشگیری از تلفات جانی در زمینه امداد و نجات دریایی است.



علی رضا عسگری افزود: با توجه به بافت ساحلی شهرستان بندرگز، وجود نجات غریق و برگزاری مانورهایی با این زمینه می تواند در کنترل بهینه حوادث واقعی تاثیرگذار باشد.