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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۲

اکبری:

40 نفر در مانور امداد و نجات دریا به ساحل گلستان شرکت کردند

40 نفر در مانور امداد و نجات دریا به ساحل گلستان شرکت کردند

بندرگز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: 40 نفر از اعضای گروههای امداد و نجات دریایی در مانور امداد نجات دریا به ساحل این استان شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی اکبری صبح یکشنبه در حاشیه برگزاری برنامه های هفته کاهش بلایای طبیعی افزود: این مانور بمنظور شناخت نیروها با چگونگی ارایه کمکهای اولیه پزشکی، نقل و انتقال افراد سانحه دیده از شناورها و بهره گیری از امکانات و تجهیزات دریایی برگزار شد.

وی اظهار داشت:  با توجه به موقعیت استان گلستان و دارا بودن 120 کیلومتر مرز آبی و خطوط ساحلی، مانور امداد ونجات دریایی بمنظور توان افزایی امدادی و حضور سریع امدادگران و نجات گران هلال احمر در پاسخ به حوادث دریایی برنامه ریزی شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان در ادامه افزود:  مراتب پنجگانه عملیات امداد و نجات در دریا شامل، جستجو و نجات از منطقه خطر، حفظ شرایط مصدوم و انتقال آن تا مراکز اصلی و فرعی امداد و نجات دریایی، ارائه کمکهای اولیه پزشکی و انتقال به مراکز درمانی مجهز از سوی نیروهای شرکت کننده در این مانور به اجرا در آمد.

فرماندار شهرستان بندرگز نیز در این خصوص گفت: این مانور برنامه آموزشی بسیار خوبی با هدف پیشگیری از تلفات جانی در زمینه امداد و نجات دریایی است.

علی رضا عسگری افزود: با توجه به بافت ساحلی شهرستان بندرگز، وجود نجات غریق و برگزاری  مانورهایی با این زمینه می تواند در کنترل بهینه حوادث واقعی تاثیرگذار باشد.
کد مطلب 1434132

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