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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۸

حضور چرمشیر در تمرین"نامه‌هایی به تب"

حضور چرمشیر در تمرین"نامه‌هایی به تب"

محمد چرمشیر به تماشای تمرین نمایش"نامه‌هایی به تب" نشست.

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده‌ نمایشنامه‌"نامه‌هایی به تب" در جلسه‌ تمرین این نمایش حضور یافت و پس از تماشای تمرین، با عوامل نمایش به گفتگو پرداخت. چرمشیر "نامه‌هایی به تب" را با نگاهی به نمایشنامه"ادیپ" اثر سوفوکل نوشته و سیامک احصایی، این نمایش را کارگردانی می‌کند.

نمایش"نامه‌هایی به تب" که در جشنواره‌ بیست‌ و ‌نهم تئاتر فجر جایزه‌ طراحی صحنه را برای احصایی به همراه داشت و نیز نامزد دریافت جایزه‌ بهترین موسیقی بود، از دوم آبان‌ماه در سالن استاد سمندریان تماشاخانه‌ ایران‌شهر روی صحنه می‌رود.

بازیگران این نمایش فاطمه معتمدآریا، شبنم مقدمی، احمد ساعتچیان، علیرضا محمدی، پانته‌آ پناهی‌ها، محمدرضا حسین‌زاده، عاطفه تهرانی، مریم شیرازی و آنکیدو دارش هستند.

دیگر عوامل نمایش عبارتند از طراح لباس: گلناز گلشن، موسیقی: آنکیدو دارش، دستیار کارگردان: آرش فصیح، مدیر تولید و برنامه‌ریز: محمدرضا حسین‌زاده.
 

کد مطلب 1434133

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