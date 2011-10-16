اسناد بالادستی اصفهان الگویی برای استانهای دیگر است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا همدانیان صبح یکشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان با اشاره به تدوین اسناد بالادستی برای دستگاه های اجرایی استان اصفهان بیان داشت: اسناد راهبردی برای هر دستگاه که به صورت پنج یا 10ساله تنظیم می شود، کمک شایانی به توسعه و پیشرفت استان و کشور می کند.

وی با اشاره به اینکه استان اصفهان در تدوین اسناد بالادستی از تهران جلوتر و پیشتاز است، تصریح کرد: اسناد این استان می تواند به عنوان الگویی برای سایر استان های کشور باشد.

معاون برنامه ریزی استاندار اصفهان افزود: هرماه در این شورا یک سند از سوی دستگاه های اجرایی برای تعیین وظایف و راهکارهای لازم در برنامه پنجم توسعه آن سازمان ارائه می شود.

وی خطاب به دستگاه های استان تاکید کرد: دستگاه های اجرایی در ارائه این سند راهبردی علاوه بر بیان دغدغه ها و مشکلات به وظایف آن دستگاه در طول برنامه پنجم توسعه توجه بیشتری داشته باشند.

همدانیان در ارتباط با آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی استان اصفهان گفت: تعداد کارگروه های این شورا از 11 به هفت عدد کاهش یافته است و تعدادی از آن ادغام شده است.

وی یادآرو شد: وظایف این کارگروه ها نسبت به سالهای گذشته گسترده شده بنابراین در این کارگروه ها باید مسائل با برنامه ریزی دقیقی دنبال شود و به نتیجه برسد.