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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۶

پس از شکست برابر مس؛

رویانیان از تغییرات در پرسپولیس خبر داد

رویانیان از تغییرات در پرسپولیس خبر داد

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس پس از رقم خوردن چهارمین شکست تیم فوتبال این باشگاه در یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر، از انجام تغییرات در این تیم خبر داد و گفت: فعلا به همین بسنده می کنم که تغییراتی در پرسپولیس خواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در حاشیه برگزاری پنجمین دوره روز پارالمپیک در سالن 12 هزار نفری آزادی به خبرنگاران گفت: این عزیزان (جانبازان و معلولان) قهرمانان واقعی هستند و من از اینکه در جمع آنها حضور پیدا کرده‌ام، بسیار خوشحالم. دیدن این عزیزان وظیفه من بود چرا که معلولان در عرصه ورزش افتخار می آفرینند و جانبازان نیز قهرمانان بی ادعای کشور هستند.

وی افزود: حضورم در اینجا به عنوان مدیرعامل پرسپولیس هم افتخاری است برای خودم و هم یادبودی است برای نوجوانان و جوانان معلول. من و امثال من اگر در ورزش حضور داریم به عشق همین نوجوانان و جوانان است و بسیار خوشحالم که این فرصت در اختیار من قرار داده شد تا به گردن این عزیزان مدال بیاندازم.

رویانیان از اظهارنظر در خصوص تیم فوتبال پرسپولیس خودداری کرد و گفت: اجازه بدهید در خصوص شکست پرسپولیس مقابل مس کرمان در جای خود تصمیم گیری کنیم. اما به همین بسنده می کنم که تغییراتی خواهیم داشت.

کد مطلب 1434141

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