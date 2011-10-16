نرم افزار جامع ۷۱ شهید روحانی در خراسان شمالی رونمایی می شود

حجت الاسلام عباسعلی زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه های این سازمان در روز بسیج طلاب، اظهار داشت: دیدار و سرکشی از خانواده های شهدای روحانی و جانباز استان، تجلیل از روحانیان ایثارگر و مربیان سرگروه های طرح شجره طیبه صالحین در سطح پایگاه های بسیج طلاب استان را از دیگر برنامه های این روز است.

وی از برگزاری همایش روز قشر بسیج طلاب در محل حوزه علمیه امام صادق(ع) بجنورد همزمان با این روز نیز خبر داد.

مسئول سازمان بسیج طلاب و روحانیان سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان شمالی تصریح کرد: شهیدان "ردانی پور" و "حسین علی کماسی" به ترتیب به عنوان شهدای شاخص کشوری و استانی در این همایش معرفی می شوند.