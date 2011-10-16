به گزارش خبرگزاری مهر، رسول صدر عاملی، کارگردان سینما، پس از دیدن دو نمایش " آدم خوابش میگیره" و"بازیگر و زنش" گفت: حس خوبی که بین بازیگران این دو نمایش وجود دارد و همدلی آنها بر صحنه مرا به یاد دورانی در سینما و تئاتر انداخت که حفظ حرمتها و احترام به اساتید اولین درس حضور بود. حرمتهایی که امروز در نسل جدید کمرنگ شده و حضور پیشکسوتها در کنار یک گروه جوان را باید به غنیمت شمرد.
وی افزود: نسل پیشکسوتانی همچون استاد نصیریان، عزت الله انتظامی، جعفر والی و... در دورانی از تئاتر وسینما شکل گرفت که اخلاق حرف اول را در این حرفه میزد و باید فرصتهایی از این دست به وجود آید تا این نوع نگاه در نسل آینده تقویت شود. موضوعی که بعد از تماشای این نمایش مرا خوشحال کرد، احترام متقابلی بود که بین نسل قدیم تئاتر و جوانان شکل گرفته، ارتباطی دو طرفه که رابطه شاگرد و استاد را به درستی تعریف میکند.
کارگردان فیلم"زندگی با چشمان بسته" ضمن تاکید بر حفظ گروه در تئاتر گفت: کارگردانی و صحنه پردازیهای این دو نمایش در کنار بازی حیرت انگیز دو پیشکسوت تئاتر مرا به وجد آورد و زمانی که متوجه شدم تمامی عوامل گروه، جوانان زیر 35 سال هستند خوشحال شدم که این گروه در سایه حمایت هنرمندان توانایی همچون علی نصیریان و محبوبه بیات توانسته تجربهای اینچنین با ارزش را در تاریخ تئاتر این مرز و بوم رقم بزند. امیدوارم تمامی جوانانی که پا بر عرصه هنری میگذارند با حفظ احترام پیشکسوتان خود با تکیه بر دانش روز، اتفاقات جدیدی را در ارایه شیوههای نوین به ظهور برسانند.
دو نمایش "آدم خوابش میگیره" و "بازیگر و زنش" به کارگردانی محسن معینی تا پایان آبان ماه هر روز به غیر از شنبهها ساعت 20 در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوان روی صحنه میرود.
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