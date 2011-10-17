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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۸:۱۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اتمام تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی/ ارائه گزارش به هیئت رئیسه مجلس

اتمام تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی/ ارائه گزارش به هیئت رئیسه مجلس

مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس از اتمام تحقیق و تفحص از صندوق تامین اجتماعی خبر داد و گفت: تا پایان هفته گزارش نهایی تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی به هیئت رئیسه مجلس ارائه می شود.

سید جواد زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کار بررسی تحقیق و تفحص از صندوق تامین اجتماعی و شرکتهای زیر مجموعه آن توسط اعضای کمیته تحقیق و تفحص، کمیسیون اجتماعی مجلس و همچنین کارشناسان به پاپان رسید.

به گفته مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس، گزارش نهایی تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی ابتدا باید به هیئت رئیسه مجلس ارائه شود و سپس توسط اعضای هیئت رئیسه در صحن قرائت شود.

زمانی در مورد زمان قرائت در صحن علنی مجلس تاکید کرد: هیئت رئیسه با توجه به گزارشاتی که در دست دارد و براساس اولویت نسبت به قرائت گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی اقدام می کند.

وی در مورد تخلفات تامین اجتماعی نیز گفت: قطعا تخلفات انجام شده محرز است که مجلس اقدام به بررسی و تهیه گزارش کرده اما نتیجه نهایی گزارش بعد از قرائت در صحن علنی اعلام می شود.

کد مطلب 1434147

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