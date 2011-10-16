به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، سازمان میراث و فرهنگ ابوظبی امارات پروژه کلمه ابتکار عمل "هنرهای اسلامی" را در حاشیه این نمایشگاه راه اندازی و به ارائه ترجمه های آثار مهم در عرصه هنر اسلامی پرداخته است.

این ابتکار عمل دربرگیرنده یک مجموعه غنی از کتابهای تخصصی درباره هند اسلامی است و کتابهایی چون معماری مساجد، هنر اسلامی باغ، تاریخچه لباس عربی از صدر اسلام تا دوران مدرن، منسوجات اسلامی: تکنیکها، سنت و نوآوری در این مجموعه را شامل می شود .

دکتر علی بن تمیم مدیر پروژه کلمه اظهار داشت: این کتابها در این عرصه بسیار مهم هستند و از سوی ناشران بین المللی منتشر شده اند که پیشتر آنها را در نمایشگاه کتاب فرانکفورت دیده ایم. نویسندگان این کتابها همچنین کارشناسان برجسته معماری و هنر اسلامی هستند.

بن تمیم یادآور شد: موضوع کتابهای انتخاب شده ابعاد مختلف و مهمی از معماری، نساجی، مد، تزئین باغ و سفالگری را دربرگرفته اند. از این رو وظیفه ترجمه این کتابها به یک گروه از بهترین مترجمان سپرده شد.