بدهی 11 واحد تولیدی لرستان تقسیط شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز آرمین فر در حاشیه جلسه کمیته ساماندهی مطالبات معوق واحدهای تولیدی لرستان اظهار داشت: دومین جلسه کمیته ساماندهی مطالبات معوق واحدهای تولیدی لرستان به منظور تصمیم گیری در خصوص بدهی های معوق بانکی 11 واحد تولیدی صنعتی استان به بانک تجارت برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه مشکلات این واحدهای تولیدی با حضور نمایندگان واحدها و مسئولان بانک تجارت استان مطرح شد.

دبیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خرم آباد افزود: پس از ارائه مدارک توسط نمایندگان واحدهای تولیدی در جلسه، موضوع توسط اعضاء جلسه مورد بررسی قرارگرفت و در نهایت این واحدهای تولیدی موفق به استفاده از شرایط و تسهیلات موضوع ماده 28 قانون بودجه 90 شده و با تقسیط مجدد بدهی های مربوطه، امکان ادامه فعالیت برای آنان فراهم شد.

آرمین فر ضمن تقدیر از حسن نظر مسئولان بانک تجارت استان لرستان ابراز امیدواری کرد که با اعلام آمادگی و همکاری سایر بانکهای استان شرایط مناسب برای تقسیط مجدد بدهی همه واحدهای تولیدی واجد شرایط استفاده از این ماده قانونی فراهم شود.