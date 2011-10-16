4 خیر در 2 روستای گنبد مدرسه می سازند

به گزارش خبرنگار مهر، اعتبار ساخت این دو مدرسه از سوی 4 خیر مدرسه ساز این شهرستان تأمین شده است تا دانش‌آموزان دو روستای دیگی سید و یسیرگچن بخش مرکزی این شهرستان از این پس بتوانند در مدارس تازه ساز به تحصیل بپردازند.

برای ساخت مدرسه 6 کلاسه روستای دیگی سید، دو خیر مدرسه ساز به نام‌های دکتر فرید عابدی و مهندس فرشباف مبلغ سه میلیارد و700 میلیون ریال اختصاص داده‌اند. این مدرسه که 6 کلاس خواهد داشت و 570 متر مربع زیربنا داشته و در زمینی به مساحت 15هزار و750 متر مربع ساخته می‌شود.

همچنین برای ساخت مدسه دو کلاسه روستای یسیرگچن نیز مبلغ یک میلیارد و100 میلیون ریال از سوی یک زوج خیّر به نام‌های دکتر بی‌بی فاطمه جهانی و دکتر قربان محمد ایری تخصیص یافته است.



این مدرسه 131 مترمربع زیر بنا خواهد داشت که در زمینی به مساحت2500 مترمربع ساخته می‌شود.