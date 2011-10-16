ابوالفضل نکوئیان شنبه ‌شب در حاشیه آخرین تمرین صبای نوین قم در آستانه دیدار هفته سوم لیگ آزادگان با البرز شهرداری زنجان در گفتگو با خبرنگار مهر،اظهار داشت: برای حضور قوی در این فصل لیگ آزادگان فرصت زیادی برای تمرین کردن نداشتیم اما از آغاز فصل نتایج خوبی کسب کرده ایم و این نتایج موجب افزایش انگیزه بازیکنان ما و جبران فرصت کم آماده سازی شده است.



وی افزود: هنوز هم در هیچ رسانه‌ای درباره صعود به مرحله بعد قولی نمی دهیم، اما اکنون می‌توانم بگویم که ما مدعی قرار گرفتن در بین دو تیم بالانشین جدول رده بندی گروه دوم برای کسب مجوز صعود به دور دوم مسابقات هستیم.



سرپرست تیم فوتبال صبای نوین قم ادامه داد: بازیکنان صبای نوین قم جوان اما با انگیزه و پر انرژی هستند ضمن اینکه بیشتر آنها تجربه حضور در لیگ برتر فوتبال کشور و دسته دوم جام آزادگان را دارند، طبیعی است که با استفاده از انگیزه بالای آنها توانسته ایم شروعی مقتدرانه‌ای در لیگ آزادگان داشته باشیم.



وی در ادامه گفت: هفته‌های سخت و طاقت‌فرسایی را در مرحله گروهی لیگ آزادگان در پیش داریم و اکنون که در صدر جدول رده بندی گروه دوم قرار داریم، تلاش دسته جمعی کادر مدیریت، بازیکنان و کادر فنی این است که روند رو به رشد صبای نوین قم تا پایان مسابقات ادامه داشته باشد.



نکوئیان در ادامه به بازی قبل صبای نوین مقابل شاهین البرز و برتری سه بر دو این تیم در این بازی اشاره و تصریح کرد: دیدار برابر تیم شاهین البرز یکی از بهترین بازی‌های تیم صبای نوین قم در مسابقات دو هفته گذشته لیگ آزادگان بود و بازیکنان ما با اجرای خواسته‌های کادر فنی، نتیجه بسیار خوبی را رقم زدند.



وی تاکید کرد: با نمایش قابل توجهی که برابر تیم فوتبال شاهین البرز و همچنین مقابل طلایه داران بوئین زهرا ارائه کردیم، نگاه‌ها به تیم ما قطعا تغییر خواهد کرد و بازیکنان ما با اعتماد به نفس خوبی که به دست آوردند، با اطمینان بیشتری نسبت به توانایی های خود به کار ادامه می دهند.



سرپرست تیم فوتبال صبای نوین قم یادآور شد: صبای نوین قم قطعا از این هفته حتی بهتر از گذشته بازی خواهد کرد و بازیکنان ما که عمدتا جوان‌های آینده‌دار فوتبال قم هستند، با به دست آوردن هماهنگی کافی برابر حریفان به راحتی امتیاز از دست نخواهند داد.



وی با اشاره به توانمندی تیم صبای نوین قم، تصریح کرد: تیم ما قابلیت‌های زیادی دارد و ما قطعا تا پایان لیگ آزادگان در بین دو تیم بالای جدول رده‌بندی مرحله گروهی این دوره رقابت‌های لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور خواهیم بود.



تیم فوتبال صبای نوین قم در دیداری خانگی از هفته سوم نیم فصل نخست مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور، امروز یکشنبه بیست و چهارم مهر ماه در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم با البرز شهرداری زنجان مسابقه می‌دهد.

