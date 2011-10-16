به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا سعادتمند نقاشی خط هایش را از روز جمعه 29 مهر تا 13 آبان ماه، در گالری "ساربان" به نمایش می‌گذارد. در این نمایشگاه مجموعه‌ای از چند کار مفهومی و چند کار به صورت چیدمان ارائه می‌شود. بیشتر آثار الهام گرفته از خوشنویسی ایرانی است، اما در جستجوی بیانی مستقل از خوشنویسی، به طوری که اگر هر یک از اشکال ساده هندسی نیز جایگزین حروف شود به اصل کار خدشه ای وارد نمی شود.

علیرضا سعادتمند که سال پیش نمایش موفقی از نقاشی با مضمون سکه‌ها و کتیبه‌های قدیمی را نیز در گالری "ساربان" تجربه کرده است، این بار در عرصه نقاشی خط سعی می‌کند تا بیشتر به نقاشی نزدیک شود.

علیرضا سعادتمند متولد سال 1356 و مدت 13 سال است که به صورت حرفه‌ای به نقاشی می‌پردازد. این هنرمند پیش از این نیز نمایشگاه‌های انفرادی دیگری در زمینه نقاشی و نقاشی‌خط در ایران و کشورهای انگلستان، فرانسه، امریکا، مالزی و... برگزار کرده است.

آثار این نمایشگاه در ابعاد 180 در 180 تا 200 در 300 سانتی‌متر ارائه می‌شوند. این نمایشگاه، جمعه 29 مهر از ساعت 16 افتتاح می‌شود و از 30 مهر تا 13 آبان ماه از ساعت 16 تا 20 برای بازدید عموم دایر است. گالری ساربان سه شنبه‌ها تعطیل است. این گالری واقع درخیابان شهید بهشتی، خیابان صابونچی (مهناز)، کوچه مهماندوست، پلاک 8 است.