تحلیل استاندارد درباره سناریو ترور / باور دخالت ایران در ترور غیر ممکن است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اتریشی "استاندارد" در تحلیلی در این باره به قلم "گوردون هرر" نوشت : به سختی می توان یک کارشناس مسائل ایران غیر وابسته را یافت که به سناریو ترور واشنگتن علیه ایران اعتقاد داشته و آن را باور کند.

"کنت کتزمن" یک کارشناس مسائل ایران در واشنگتن در این باره اظهار داشته است که هیچ چیز درباره این ادعا با هم جور در نمی آید.

"استاندارد" در ادامه نوشت : اینکه ایران یک جنگ سرد را با عربستان سعودی آن هم در قلمرو آمریکا تصمیم گیری کرده باشد و به این ترتیب به واشنگتن شانس منزوی کردن خود در عرصه سیاسی و اقتصادی را بدهد یک سناریوی کاملا مضحک و بی معنی است.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب اظهار داشت : این سناریو بسیار مضک است و مضحکتر از آن این است که طراحی این ترور تا چه حد غیر حرفه ای انجام شده است.



استاندارد همچنین نوشت : همچنین اینکه از همه مافیاهای موجود در جهان، ایران با یک مافیای مواد مخدر در این اقدام هماهنگ شده است با واقعیت جور در نمی آید.

این روزنامه در ادامه تصریح کرد: در طرف دیگر این ماجرا آمریکا قرار دارد. این مسئله که آمریکا به دنبال انزوای کامل سیاسی و اقتصادی ایران است موضوعی واضح و آشکار است. ساده ترین راه برای مطیع کردن و همراه کردن متحدانی که هنوز ایران را کاملا کنار نگذاشته بودند برای واشنگتن به راه انداختن چنین سناریویی علیه تهران بود.

