73 شرکت صیادی به صورت تعاونی و قانونی در گیلان فعالیت دارد

حجت سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در سال گذشته سه هزار و 134 تن محصول شیلاتی از سوی شرکت های تعاونی صیادی پره در گیلان صید شده است، پیش بینی کرد: امسال با توجه به وضعیت مناسب بازسازی و پرورش ماهیان استخوانی به ویژه ماهی سفید میزان تولید آبزی در استان افزایش یابد.

وی همچنین اظهارداشت: گیلان توانمندی های بالقوه ای در زمینه آبزی پروری دارد و برای رسیدن به هدف و سیاست مزبور طرح های بسیار خوبی در آینده به اجرا در خواهد آمد.

مدیرکل شیلات گیلان در ادامه به تصویب 55 میلیارد تومان اعتبار در دور سوم سفر ریاست جمهوری به استان اشاره کرد و گفت: با این هدف هفت پروژه بزرگ در حال اجراست که ایجاد اراضی و دهکده پرورش ماهی به مساحت یک هزار و 300 هکتار در بندر کیاشهراز جمله آن است.

وی افزود: برای این پروژه با ظرفیت سالانه 11 هزار تن تولید موجبات اشتغال چهار هزار و 400 نفر را فراهم می سازد.

سعیدی گفت: درزمینه توسعه پروژه پرورش ماهی در قفس های دریایی بر اساس ظرفیت سنجی های انجام گرفته، گیلان ظرفیت تولید سالانه 200 هزار تن ماهی را دارد.

وی تصریح کرد: با توسعه پروژه پرورش ماهی در قفس های دریایی و تعمیم آن در سطح استان برای 20 هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد می شود.

مدیرکل شیلات گیلان ادامه داد: ماهی دار کردن آب بندانها و رهاسازی بچه ماهیان خاویاری در آب بندانها از دیگر پروژه های مصوب دور سوم ریاست جمهوری است که برای نخستین بار در استان اجرا می شود.

وی همچنین در خصوص توسعه مزارع پرورش ماهی خاویاری در اراضی ساحلی یادآورشد: تاکنون 550 تن مجوز صادر شده و بخشی نیز در حال پیگیری برای تکمیل مجوز است.