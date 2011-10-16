به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را در دستور کار داشتند.

نمایندگان مجلس ماده یک این طرح را در جلسه روز چهارشنبه به تصویب رساندند و در جلسه امروز بحث و بررسی در باره ماده 2 به نتیجه نرسید و این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون آیین نامه ارجاع شد.

در بررسی ماده 3 این طرح نیز به دلیل مشارکت ضعیف نمایندگان در رای‌گیری‌ها اصل این ماده با 128 رای موافق، 13رای مخالف و 18 رای ممتنع از 195 رای نماینده حاضر تصویب نشد. مشارکت نمایندگان از آنجا در این دستور کار مجلس اهمیت یافته است که هر گونه تغییر در آیین نامه داخلی مجلس نیازمند رای موافق حداقل دوسوم نمایندگان مجلس است.

مجلس برای حذف این ماده وارد رای گیری شد که مجدداً پیشنهاد حذف این ماده با 40 رای موافق، 54 رای مخالف و 25 ممتنع از 198 نماینده حاضر به تصویب نرسید.

ماده 3 اصلاح ماده 33 قانون آیین نامه داخلی مجلس را در بر دارد. ماده 33 درباره وظایف و اختیارات کمیسیون‌های تخصصی مجلس از جمله بررسی طرح‌ها و لوایح، رسیدگی به درخواست‌های تحقیق و تفحص، رسیدگی به سئوال نمایندگان از رئیس جمهور و وزیران، تهیه گزارش موردی و سالانه در خصوص امور اجرایی دستگاه‌ها است.

پس از آنکه مجلس با اصل و حذف این ماده رای نداد پیشنهاد اصلاحی برای آن مطرح شد که مجدداً پیشنهاد اصلاحی نیز به دلیل مشارکت حد اقلی نمایندگان با 123 رای موافق، 7 مخالف و 24 ممتنع از 197 نماینده حاضر به تصویب نرسید.

باهنر نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت ماده مذکور را برای بررسی بیشتر به کمیسیون آیین نامه ارجاع داد بنابراین این دومین ماده‌ای است که در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفته و به کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس ارجاع شده است.