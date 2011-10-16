آرزو حکیمی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: من پس از دو ماه تمرین مداوم در دریاچه آزادی تهران توانستم در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا صاحب 4 مدال شوم. در مسابقات جهانی آلمان تمام رقبای آسیایی ام را گرفته بودم و در بین قهرمانان جهان چهارم شدم. می دانستم در تهران می توانم آنها را بگیرم. فکر می کردم که بتوانم با راهیابی به فینال چند ماده سه مدا طلا بگیرم.

قایقران 16 ساله کشورمان خاطرنشان کرد: رقبای اصلی من در مسابقات قهرمانی آسیا از ازبکستان و کره جنوبی بودند اما همه آنها را گرفتم. امیدواریم با همین روند روزی بتوانم در مسابقات جهانی مدال بگیرم. وی با ابراز رضایت از تمرین و حضور مربی خارجی اش در اردوها گفت: من از "یولداشف" خیلی راضی هستم.

وی که در مسابقات قهرمانی آسیا نخستین مدالهای طلایش را در قاره بدست آورد، گفت: شاید اگر در مسابقات بزرگسالان هم شرکت می کردم مدال می گرفتم اما نه نشان طلا. چون در بخش بزرگسالان قهرمانان به نامی شرکت می کنند.

حکیمی مقدم که از ورزشکاران استان همدان است، بیان کرد: ما در شهر خودمان امکانات قایقرانی نداریم. من قایقرانی را در همدان در استخر شروع کردم و پس از آن در مسابقات کشوری و تهران ادامه دادم تا در نهایت به اردوی تیم ملی پیوستم.

وی ادامه داد: من از اول امسال مدرسه نرفته ام. فدراسیون برای ما هماهنگ کرده که با معلم خصوصی درس بخوانیم.

چهاردهمین دوره مسابقات قایقرانی آبهای آرام قهرمانی آسیا وانتخابی المپیک از 21 تا 24 مهرماه در تهران برگزار می شود.