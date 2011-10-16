  1. استانها
  2. اصفهان
۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۵

صفاری پور خبر داد:

تشریح برنامه توسعه مشاغل شهری اصفهان در شورای برنامه ریزی

تشریح برنامه توسعه مشاغل شهری اصفهان در شورای برنامه ریزی

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه برنامه توسعه مشاغل شهر اصفهان ساحتی مطلوب با توجه به امکانات، فرصتها و محدودیتها ایجاد می کند، از تشریح این برنامه در شورای برنامه ریزی استان اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود صفاری پور صبح یکشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان اصفهان با بیان اینکه سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری اصفهان با هدف ایجاد هماهنگی و همکاری در راستای ساماندهی مشاغل اقدام به تدوین برنامه توسعه مشاغل شهری شهر اصفهان کرده است، اظهار داشت: برنامه توسعه مشاغل شهر اصفهان ساحتی مطلوب با توجه به امکانات، فرصتها و محدودیتها ایجاد می کند.

وی افزود: شهر اصفهان در این برنامه بر اساس واقعیتها و اسناد فرادستی می تواند علاوه بر جنبه های اخلاقی و معنوی کسب و کاربه لحاظ تامین خدمات تجاری و خرده فروشی شهر، ایجاد زیرساختهای توسعه صنعت توریسم و گردشگری و ارتقای شاخصهای توسعه پایدار شهر اصفهان دارای مشخصاتی باشد.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری اصفهان تصریح کرد: مشاغل شهری توسعه یافته با رعایت شاخصه های توسعه پایدار، تامین کننده بالاترین درجه از کیفیت محیط زیست، نحوه، سرعت و امنیت در تامین کالا و ارائه خدمات نسبت به سایر کلان شهرهای منطقه است.

وی در مورد اهداف سند توسعه مشاغل شهری شهر اصفهان گفت: بهبود نظام توزیع کالا و خدمات شهر اصفهان، ارتقای جایگاه ملی و بین المللی شهر اصفهان در رابطه با مشاغل شهری و اصناف، بهبود محیط زیست شهری و فرهنگ سازی در راستای تحقق برنامه توسعه مشاغل از جمله اهداف کلان این برنامه است.

صفاری پور اضافه کرد: تشکیل تیمهای سرمایه گذار از اصناف برای ایجاد مجتمع های صنفی، تهیه طرح ساماندهی فروشگاه های سنتی و کوچک غیر تولیدی از جمله اقدامات برنامه توسعه مشاغل شهری در سال 90 از سوی مجمع امور صنفی است.

وی یادآور شد: در امر مشاغل متولیان متعددی از جمله استانداری، سازمان بازرگانی، مجمع امر صنفی استان، سازمان مسکن و شهرسازی استان، اداره کل حفاظت محیط زیست استان، سازمان جهاد کشاورزی استان، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و شهرداری اصفهان دخیل هستند.

کد مطلب 1434169

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها