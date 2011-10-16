مراسم روز پارالمپیک با حضور مسئولان ورزش آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم صبح امروز یکشنبه با حضور 4 هزار ورزشکار معلول و همزمان در سالن 12 هزار نفری آزادی آغاز شده است. در ابتدای این مراسم که به طور رسمی از ساعت 10 صبح آغاز شده "داتو زینال ابوزرین" رئیس کمیته پارالمپیک آسیا پیام فیلیپ کریون را قرائت کرد. در بخشی از این پیام از تلاش های ایران در خصوص برگزاری این مراسم و توجه ویژه به معلولان تشکر شد.

در مراسم روز پارالمپیک محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان، محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک، محمود مشحون رئیس فدراسیون بسکتبال، محمد رویانیان مدیر عامل پرسپولیس، شاهرخ شهنازی رئیس آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک و مرضیه اکبرآبادی، معاونت ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان و جمعی دیگر از دست اندرکاران ورزش حضور دارند.