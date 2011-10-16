به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید عاملیان صبح یکشنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه در مسیر هوشمند‌سازی مدارس اظهار داشت: اجرای طرح هوشمند‌سازی مدارس در اصفهان به صورت ویژه دنبال می‌شود و در آینده تمام مدارس باید زیر پوشش این طرح قرار بگیرند.

وی به تحولات بنیادین آموزش و پروش اشاره کرد و ادامه داد: مدارس موجود در سطح کشور باید به سوی این تحولات حرکت کنند و استفاده از تکنولوژیهای روز دنیا در مکانهای آموزشی به میزان بسیاری ضرورت دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اینکه روشهای تعلیم و تربیت باید تغییر یابد، تاکید کرد: اصفهان به منظور الکترونیکی شدن و حرکت در این مسیر از توانمندیهای بسیاری برخوردار است و ارائه فناوریهای نوین آموزشی در راستای رشد استعداد‌های دانش‌آموزان نقش موثری دارد.

وی با اشاره به اینکه استفاده از تکنولوژیهای روز دنیا باید در آموزش و پرورش نهادینه شود، تصریح کرد: علاقه‌مندی اصفهانی‌ها به این موضوعات و نگاه مثبت آنها به هوشمند‌سازی مدارس از مهم‌ترین دلایل پیشرفت‌های اصفهان در راستای اجرای طرح‌های الکترونیکی در مدارس است.

عاملیان با اشاره به اینکه در سال جاری طرح کیف و کتاب الکترونیکی در برخی از مدارس استان اجرا می‌شود، اضافه کرد: در سال جاری این طرح برای بیش از 100 هزار دانش‌آموز اصفهانی اجرا می‌شود و این قشر از جامعه به صورت الکترونیکی آموزش داده می‌شوند.

وی به همکاری مسئولان و ادارات موجود در استان اصفهان در راستای اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: در حال حاضر هوشمند‌سازی مدارس به صورت ویژه مورد توجه مسئولان قرار گرفته و در آینده مدارس موجود در اصفهان هوشمند می‌شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اینکه برنامه راهبردی پنج‌ساله از سال گذشته در سطح استان اجرا شده است، اظهار داشت: با اجرای مناسب این برنامه فناوری‌های نوین در نظام آموزشی اصفهان ترویج می‌شود و این موضوع در راستای دستیابی به اهداف کشور نقش موثری دارد.

وی به برگزاری نخستین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی در اصفهان اشاره کرد و افزود: این جشنواره برای نخستین بار در اصفهان برگزار شده و ارائه آموزش‌های الکترونیکی به دانش‌آموزان از مهمترین اهداف مسئولان آموزش و پرورش اصفهان محسوب می‌شود.

عاملیان تصریح کرد: در سال جاری بیش از 20 درصد از مدارس موجود در سطح استان الکترونیکی و نیمه‌الکترونیکی می‌شوند و در حال حاضر زمینه‌های اجرای این طرح فرهم شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر زمینه‌های هوشمند‌سازی مدارس استان فراهم شده، تاکید کرد: هوشمند‌سازی مدارس برای یک‌هزار مدرسه دیگر موجود در سطح استان در نظر گرفته شده است.