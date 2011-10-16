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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۶

رئیس انجمن غارنوردی ایران:

ورود به غار "گودچال" نیاز به ایمنی و تجهیزات کامل دارد

ورود به غار "گودچال" نیاز به ایمنی و تجهیزات کامل دارد

سنقر - خبرگزاری مهر: جواد نظام دوست گفت: غار "گودچال" به صورت چاه است که همین امر موجب خطرناک شدن ورود به آن شده و ورود به آن نیازمند ایمنی و تجهیزات کامل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد نظام دوست رئیس انجمن غارنوردان ایران عصر شنبه در دیدار با فرماندار سنقروکلیایی و برخی از مسئولان بومی شهرستان سنقروکلیایی گفت: از مسئولان شهرستان سنقروکلیایی که در طول کشف این غار همکاری های لازم را با بنده و انجمن کوهنوردی ایران داشتند، تشکر می کنم.

وی با اشاره به مشخصات و ویژگی های غار کشف شده "گودچال" در کوه دال خانی تصریح کرد: غار گود چال به صورت چاه است و خطرناک بوده و ورود به آن، نیاز به ایمنی و تجهیزات کامل دارد.

نظام دوست افزود: با تلاش 14 ساعته گروه غارنوردی تا عمق 180 متری پیمایش شد که به حوضچه آب منتهی شد.

رئیس انجمن غارنوردی ایران گفت: از سنگ‌ها و آب انتهای غار برای انجام آزمایشات بعدی نمونه برداری شد.

کد مطلب 1434181

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