ورود به غار "گودچال" نیاز به ایمنی و تجهیزات کامل دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد نظام دوست رئیس انجمن غارنوردان ایران عصر شنبه در دیدار با فرماندار سنقروکلیایی و برخی از مسئولان بومی شهرستان سنقروکلیایی گفت: از مسئولان شهرستان سنقروکلیایی که در طول کشف این غار همکاری های لازم را با بنده و انجمن کوهنوردی ایران داشتند، تشکر می کنم.

وی با اشاره به مشخصات و ویژگی های غار کشف شده "گودچال" در کوه دال خانی تصریح کرد: غار گود چال به صورت چاه است و خطرناک بوده و ورود به آن، نیاز به ایمنی و تجهیزات کامل دارد.

نظام دوست افزود: با تلاش 14 ساعته گروه غارنوردی تا عمق 180 متری پیمایش شد که به حوضچه آب منتهی شد.

رئیس انجمن غارنوردی ایران گفت: از سنگ‌ها و آب انتهای غار برای انجام آزمایشات بعدی نمونه برداری شد.