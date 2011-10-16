صد و یکمین شهر استان اصفهان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی با اعلام این خبر اظهار داشت: روستای اصغر آباد از توابع دهستان ماربین علیا بخش مرکزی شهرستان خمینی شهر به شهر تبدیل شد و از این پس به عنوان شهر اصغر آباد شناخته می شود.

وی افزود: استان اصفهان تاکنون دارای 100شهر بوده که با موافقت وزارت کشور و تبدیل اصغر آباد به شهر در حال حاضر این استان 101 شهر دارد.

استاندار اصفهان بیان داشت: تبدیل شدن اصغر آباد به شهر بر اساس رای کمیسیون اصل 138 قانون اساسی صورت گرفته است.

وی افزود: با توجه به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و آئین نامه اجرایی ان باید هر چه سریع تر مسئولان مربوطه اقدام لازم را به منظور تاسیس و راه اندازی شهرداری در شهر جدید اصغر آباد انجام دهند.