  1. استانها
  2. اصفهان
۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۰

ذاکر اصفهانی:

صد و یکمین شهر استان اصفهان معرفی شد

صد و یکمین شهر استان اصفهان معرفی شد

اصفهان - خبرگزاری مهر: استاندار اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان تاکنون دارای 100شهر بوده است، گفت: به تازگی با موافقت وزارت کشور صد و یکمین شهر استان اصفهان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی  با اعلام این خبر اظهار داشت: روستای اصغر آباد از توابع دهستان ماربین علیا بخش مرکزی شهرستان خمینی شهر به شهر تبدیل شد و از این پس به عنوان شهر اصغر آباد شناخته می شود.

وی افزود: استان اصفهان تاکنون دارای 100شهر بوده که با موافقت وزارت کشور و تبدیل اصغر آباد به شهر در حال حاضر این استان 101 شهر دارد.

استاندار اصفهان بیان داشت: تبدیل شدن اصغر آباد به شهر بر اساس رای کمیسیون اصل 138 قانون اساسی صورت گرفته است.

وی افزود: با توجه به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و آئین نامه اجرایی ان باید هر چه سریع تر مسئولان مربوطه اقدام لازم را به منظور تاسیس و راه اندازی شهرداری در شهر جدید اصغر آباد انجام دهند.

کد مطلب 1434183

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها