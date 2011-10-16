مرگ کارگر چاه کن در عمق چاه

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع این رخداد شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی تماس گرفتند که بی درنگ ستاد فرماندهی آتش نشانی زنگ ایستگاه 61 را عصر دیروز به صدا درآورد.

آتش نشانان بلافاصله به سوی محل وقوع حادثه واقع در نیاوران، خیابان فرهنگسرا، حرکت کردند.

اسماعیل گشایش فرمانده حاضر در محل گفت: در یک ساختمان پنج طبقه در زیر زمین منفی دو کارگران در حال کندن چاه بودند که یکی از کارگران بی هوش در عمق 12 متری افتاده بود و صدا و حرکتی از وی دیده نمی شد.

آتش نشانان با استفاده از طناب داخل چاه رفته و پس از بستن هارد نس، کارگر چاه کن را از عمق 12 متری چاه خارج کردند.

امداد گران اورژانس پس از معاینه، مرگ این کارگر را تایید کردند.

در بررسی ها مشخص شد این کارگر در اثر برق گرفتگی از طریق سیم بکسل بالا بر دچار برق گرفتگی و مرگ شده است.