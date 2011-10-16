تشکل بانوان فرهیخته برنامه های دستگاه های اجرایی برای بانوان را نقد کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مرویان حسینی صبح یکشنبه در جلسه با بانوان فرهیخته استان با تاکید بر اینکه بانوان در نظام دینی از جایگاه درست و نقش آفرینی شایسته در عرصه های مختلف بهره مند هستند، عنوان کرد: رسیدن بانوان به جایگاه واقعی نیاز به یک حرکت عمیق، پیگیر و تلاش افراد با دغدغه دارد که جمعیت "بانوان فرهیخته فعال در عرصه فرهنگ دینی" این مسیر را پیگیری می کنند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر جمعیت بانوان فرهیخته از 50 بانوی متخصص و فعال در عرصه های مدیریتی، پژوهشی و آموزشی تشکیل شده بیان کرد: تعداد افراد این جمعیت به مرور با انتخاب بانوان شایسته استان که در عرصه فرهنگ دینی فعال هستند به 150 نفر خواهد رسید.

حجت الاسلام مرویان حسینی با اشاره به سطح بالای دانش و توانمندی اعضای جمعیت بانوان فرهیخته افزود: اعضای این جمعیت در مجموعه های متنوعی فعالیت می کنند و مدیریت فرهنگی، آموزشی و پژوهشی در حوزه و دانشگاه و دستگاه های اجرایی استان را بر عهده دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به لزوم پرداختن به برنامه های پژوهشی و استفاده از نظرات کارشناسی این بانوان در مسئله تحکیم بینان خانواده افزود: نیاز سنجی مسائل بانوان، دختران و خانواده و شناسایی آسیب هایی که این قشر را تهدید می کند از دغدغه هایی است که این جمعیت در راستای آن به ارائه نظرات و راهکارهای تخصصی می پردازند.

وی با اشاره به اینکه این بانوان در عرصه ارتقا و بهبود خدمات دینی و فرهنگی استان فعالیت می کنند، افزود: تبلیغات اسلامی هیچ بهره وری بخشی از این جمعیت ندارد و معتقد است هویت این جمعیت استانی است و باید با تعامل با تمامی دستگاه های استان به مدیریت مسائل بانوان بپردازد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی تصریح کرد: هرکدام از اعضای این جمعیت مشغله کاری زیادی دارند، اما حضور در جلسات و هم فکری با اعضا، در بالا بردن توانمندی‌های تک تک این افراد بسیار موثر خواهد بود.

وی ادامه داد: سازمان تبلیغات اسلامی، تنها وظیفه پشتیبانی از این جمعیت را بر عهده دارد و هیچ بهره‌برداری سیاسی و اجتماعی از آنان را به صلاح نمی‌داند زیرا ما نمی‌خواهیم جمعیتی که می‌توانند برای کل استان مفید باشد، مصرف یک دستگاه خاص شود.

وی تاکید کرد: ما مراقب خواهیم بود تا این فرصت ارزنده که برای استان ایجاد شده، آسیب نبیند و درگیر و داد بازی‎های سیاسی و انتخاباتی هزینه نشود.

وی افزود: با اندیشه بلند، اخلاص و مجاهدت امام راحل (ره)، مقام معظم رهبری و مردم در کنار شجره طیبه انقلاب اسلامی ساختارهایی روییده که مایه برکت در جامعه اسلامی شده و یکی از این برکت ها بازگشت بانوان به جایگاه واقعی خودشان است که البته هنوز تا آن جایگاه فاخر و اثر بخش گام های فراوانی مانده است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: سه دیگاه متفاوت در خصوص حضور زن در اجتماع وجود دارد که هر کدام نظراتی را در خصوص نقش زنان و حضور آنان در اجتماع و خانواده ارائه می‌دهد.

محمد غفاری افزود: نظریه اول بر این پایه استوار است که اصالت را به گذشته می‌دهد و در واقع کهنه‌گراست و بر اساس این دیدگاه هر گونه نوگرایی و نو اندیشی باطل بوده و معیار، کردار و رفتار گذشتگان است.

وی افزود: دومین نظریه گفتمان تجدد خواهی است و مریدان این نظریه به دنبال آزادی هستند و معمولا هویت خود را انکار کرده و برای آن اهمیتی قائل نیستند و نگاه آنان همیشه به سوی غرب و آن طرف مرزهاست.

غفاری سومین دیدگاه را دیدگاه اسلامی دانست و تصریح کرد: در این دیدگاه که ما به آن معتقد هستیم، اصول گذشته با رعایت زمان و مکان لحاظ می‌شود و اجتهاد حرف اصلی را می‌زند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان رضوی افزود: تقلیدی بودن مطلق و پیروی بدون چون و چرا از گذشتگان ویژگی مشترک دیدگاه‌های غیراسلامی است به طوری که اجتهاد و تولید علم هیچگونه جایگاهی در این دو نظریه نداشته و تکرار اندیشه‌های غرب و تقلید از آنان ترویج می‌شود.

وی تاکید کرد: متاسفانه کسانی که در دولت‎های قبل از دولت نهم سر کار آمدند، هیچ حرف تازه و جدیدی را به جامعه ارائه نکردند و تنها به تبلیغ و تکرار اندیشه‌های غربی می‎پرداختند.

غفاری افزود: طبق نظریه‌های غربی که مربوط به چندین قرن پیش است، شرایط جامعه و جهان و مصلحت‌ها، هیچ جایگاهی در برنامه‌ریزی‌ها نداشته و فقط تقلید صرف مطرح است.

وی افزود: طبق دیگاه اسلامی که توسط بزرگان دینی ما تاییده شده است، تعهد به اصول و ارزش‌های گذشته با لحاظ کردن زمان و شرایط حاکم بر پایه اجتهاد صورت گرفته و دیدگاه تقلیدی محض و متحجرانه را باطل است.

غفاری تصریح کرد: در حوزه مسائل خانواده و بر طبق نظریه اول، به زنان به عنوان کنیز نگریسته شده و بر طبق قواعد آن، اشتغال، خرید، خروج زن از خانه و تحصیل حرام می‌باشد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان رضوی افزود: نظریه دوم که نوگرایی را دنبال می‌کند، نگاه فمینیستی به زنان دارد و تلاش دارد به هر صورتی که شده، تساوی زن و مرد را برقرار کرده و به عبارتی زنان را هم سطح مردان قرار می‌دهد.

وی تصریح کرد: طبق نظریه اسلامی که برگرفته شده از دستورات خداوند در قرآن مجید و تبیین آیات آن توسط پیامبر(ص) و ائمه اطهار است، اصل رعایت عدالت در اجتماع و خانواده مطرح است.

غفاری تاکید کرد: ما در این دو مورد با چالش‌های جدی در جامعه روبه‌رو هستیم و به عبارتی در هیچ کدام از این دو مورد شان زنان به خوبی رعایت نمی‌شود.