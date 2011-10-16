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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۵

نماینده قوه قضائیه خبر داد:

رسیدگی به 216 پرونده تخلف مطبوعاتی در دو سال گذشته

نماینده قوه قضائیه در تعیین هیئت منصفه مطبوعات از رسیدگی به 216 پرونده تخلف مطبوعاتی در دو سال گذشته خبر داد و افزود: هیئت منصفه قبلی 145 جلسه برگزار کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر سراج  صبح یکشنبه در مراسم تحلیف اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات استان تهران که در محل دادگستری برگزار شد با بیان اینکه بر اساس ماده 36 قانون مطبوعات باید اعضای هیئت منصفه از تمامی صنوف باشند، گفت: اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان تهران 21 نفرند که در دور جدید 11 نفر جدید و 10 نفر از اعضای اسبق هستند.

وی افزود: برای دور جدید سه برابر اعضا شرایط عضویت داشتند که برای همه آنها فرم هایی ارسال شد. عده ای مشغله داشتند و عده ای هم عذرخواهی کردند تا اینکه بالاخره 11 نفر جدید اضافه شدند.

معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور با بیان اینکه در دور قبلی فعالیت هیئت منصفه مطبوعات 145 جلسه برگزار شده است، گفت: در این جلسات به 216 مورد اتهام رسیدگی شد که 84 مورد مجرم شناخته شدند. همچنین 628 مورد مجوز به نشریات صادر شد که مجموع نشریات دارای مجوز در سراسر کشور 5 هزار و 620 مورد است که نظارت بر آنها برعهده 441 نفر از اعضای هیئت منصفه مطبوعات در سراسر کشور است.

کد مطلب 1434193

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