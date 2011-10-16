طرح "پیک مهر" در 56 نقطه اهواز اجرا می شود

عبدالرحیم فضیلت پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور استفاده بهینه از اوقات تلف شده آحاد جامعه، فاز نخست طرح «پیک مهر» همزمان با هفته کتاب (22تا 29 آبان) در 56 نقطه شهرستان اهواز که شامل سالنهای انتظار فرودگاه، راه آهن و پایانه هاست، اجرا می شود.

وی افزود: طبق آمار رسمی وزارت راه و ترابری در کشورمان سالانه 20 میلیون نفر از طریق ناوگان هوایی، 27 میلیون نفر با ناوگان ریلی و حدود 170 میلیون نفر از طریق پایانه های جاده‌ای مسافرت می کنند که باید برای گسترش کتابخوانی در بین آنها برنامه ریزی کنیم.



فضیلت پور با اشاره به اینکه طرح «پیک مهر» در فاز نخست باید در اماکن پر تجمع اجرا شود، ادامه داد: در صورت تامین اعتبار، این طرح در سطح استان به اجرا در خواهد آمد و تمام سالنهای انتظار به سالن مطالعه تبدیل خواهند شد.



وی عنوان کرد: اگر حداقل زمان تلف شده و انتظار برای هر مسافر را یک ساعت در نظر بگیریم، خواهیم دید که چه مقدار از زمان هموطنان فقط از این طریق به هدر می‌رود. «طرح پیک» مهر اقدام کوچکی در راستای استفاده بهینه از اوقات تلف شده آحاد جامعه در مواقع گوناگون، ازجمله سالنهای انتظار و وسایل نقلیه عمومی است.



مدیرکل نهاد کتابخانه های خوزستان عنوان کرد: نهادینه کردن مطالعه مفید به عنوان یک ارزش و عادت در جامعه، برجسته کردن نقش کتاب و کتابخوانی در تحولات بزرگ اجتماعی، ترویج فرهنگ کتابخوانی و توسعه علم آموزی و طراحی، مدیریت، هدایت و توسعه کتابخانه های همراه از دیگر اهداف «پیک مهر» هستند.



فضیلت پور دامنه اجرای طرح را تمام پایانه های هوایی، ریلی و جاده های ایمن، مراکز درمانی مرکز استان و مراکز بهداشت روستایی، اتوبوسهای مسافربری درون شهری و برون شهری و سایر مکانهای انتظار عنوان کرد.



وی به نتایج حاصل از اجرای طرح اشاره کرد و گفت: آشنایی عموم مردم به حقوق شهروندی، تقویت فرهنگ و باورهای دینی و ملی جامعه، آشنایی نسل جوان با الگوهای رفتار اجتماعی جامعه اسلامی ایرانی، ارتقای نشاط اجتماعی، رضایت عمومی، وحدت و همبستگی ملی، تربیت انگیزه، افزایش تعهد، ارتقای توانایی ذهنی و ارتقای مهارت عملی از جمله نتایج حاصل از اجرای طرح پیک مهر است.



وی درباره نحوه اجرای طرح «پیک مهر» در استان گفت: طرح شامل سه مرحله پیش از اجرا، حین اجرا و بعد اجرا است.



مدیرکل نهاد کتابخانه های خوزستان ادامه داد: انجام هماهنگیهای لازم و ضروری با سازمانهای هدف به منظور همکاری و مشارکت، سفارش تالیف، شناسایی و انتخاب کتابهای منتشره واجد شرایط، طراحی، ساخت و تولید جاکتابی ثابت و سیار، شناسایی و توجیه عوامل و متصدیان شارژ و اجرای طرح در مراکز پیش بینی شده و برنامه ریزی و تنظیم تقویم مناسبتها و ایام خاص سال به منظور توزیع کتب با موضوع متناسب از جمله برنامه های این طرح در مرحله نخست است.



وی عنوان کرد: شارژ مستمر جاکتابیهای نصب شده، کنترل کمی و کیفی جاکتابی ها در مکانهای استقرار یافته، کنترل کتب باقی مانده در گنجه ها نیز از جمله برنامه ها در مرحله دوم هستند. همچنین سنجش و ارزیابی و جمع آوری، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل پرسشنامه های ارائه شده به مردم از دیگر برنامه های این طرح در مرحله سوم است.