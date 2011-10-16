مسافرآستانه عضو هیئت مدیره انجمن هنرمندان تئاتر آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمن انتخابات دو سالانه هیئت مدیره انجمن هنرمندان تئاتر آزاد شنبه 23 مهرماه در سینما قیام برگزار شد. در این انتخابات دو چهره شناخته شده عرصه تئاتر به عضویت هیئت مدیره انجمن درآمدند. در انتخابات جدید هیئت مدیره حسین مسافرآستانه و محمود استادمحمد با بیشترین آراء عضو هیئت مدیره انجمن هنرمندان تئاتر آزاد شدند.



غلامرضا فرجی، پژمان علیپور و اصغر صباح‌کوهی دیگر اعضای انتخاب شده انجمن هنرمندان تئاتر آزاد هستند. حضور مسافرآستانه در هیئت مدیره انجمن یکی از اتفاقات قابل توجه در انتخابات اخیر است.



حسین مسافرآستانه که چندی پیش از سمت خود در اداره‌ کل هنرهای نمایشی استعفا کرد با حضور در هیئت مدیره انجمن هنرمندان تئاتر آزاد به همراه محمود استادمحمد باعث جلب توجه هنرمندان و اهالی تئاتر به دوره جدید هیئت مدیره انجمن هنرمندان تئاتر آزاد شد.