تشکیل ستاد راهبردی یادمان شهید باکری در ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، براساس مصوبه کارگروه ساماندهی گلزارهای مطهر شهدای آذربایجان غربی ستاد راهبردی طرح احداث یادمان شهید باکری در ارومیه به منظور تسریع در امور طراحی و اجرای طرح یادمان این شهید باکری و 12 هزار شهید استان تشکیل شد.

این ستاد با ریاست استاندار آذربایجان غربی، عضویت بنیاد شهید و امور ایثارگران، اداره کل مسکن وشهرسازی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سپاه شهدا، بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس استان و شورای اسلامی شهر ارومیه بعنوان مسئول پیگیری و برنامه ریزی امور طراحی و اجرای یادمان تشکیل شد. جواد محمودی معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در این جلسه گفت: این پروژه به لحاظ ابعاد اجتماعی و فرهنگی و ارزشی، جایگاه ویژه ای داشته و باید با ایجاد انسجام و هماهنگی در کارها، روند اجرای پروژه ای فاخر را تسریع داد.

یادمان شهید باکری و 12 هزار شهید استان در محل باغ رضوان ارومیه احداث می شود که ساخت این یادمان فرصتی برای نکوداشت شهید مهدی باکری و 12 هزار شهید سرافراز استان را فراهم کرده و سمبل مقاومت و ایثارگریهای مردم آذربایجان غربی خواهد بود.

این یادمان دارای قابلیت رویت از تمام نقاط شهر بوده وساختمانها، تاسیسات و امکانات جانبی شامل فرهنگسرا، مسجد، سالنهای سخنرانی، پارک و دریاچه آبی در کنار آن احداث می شود.

سردار رشید اسلام شهید مهدی باکری در سال ۱۳۳۳ در میاندوآب و در خانواده‌ای مذهبی به دنیا آمد، در ایام جوانی با دوستانش نقش مهمی در بر پایی تظاهرات شهر تبریز در پانزدهم خرداد ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵ داشت، این شهید بزرگوار پس از اخذ دیپلم وارد دانشگاه شد و در رشته مهندسی مکانیک کسب علم کرد.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران باکری نقش فعالی در سازماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشت، مدتی هم دادستان دادگاه انقلاب ارومیه شد، او همزمان با فعالیت در سپاه، مسئولیت شهرداری ارومیه را نیز بر عهده گرفت، با شروع جنگ ایران و عراق عازم جبهه‌ نبرد حق علیه باطل شد.

مهدی باکری در مدت کوتاهی مدارج ترقی را در جبهه طی کرد، در عملیات فتح المبین با عنوان معاون تیپ نجف اشرف توانست در کسب پیروزی موثر باشد، در همان عملیات از ناحیه چشم مجروح شد، پس از بهبود به جبهه بازگشت و در عملیاتهایی چون عملیات بیت ‌المقدس، رمضان، مسلم بن عقیل، والفجر مقدماتی، والفجر یک تا چهار و عملیات خیبر در سمت‌های مختلف شرکت کرد. در مجموعه عملیاتهای والفجر با عنوان فرمانده لشگر عاشورا در جبهه حضور داشت.

در عملیات خیبر زمانی که خبر کشته شدن برادرش را به وی دادند، بدون ابراز اندوه با خانواده اش تماس گرفت و چنین گفت:«شهادت حمید یکی از الطاف الهی است که شامل حال خانواده ما شده‌است.»

در حین عملیات بدر و در حالیکه دشمن بعثی با محاصره کامل سربازان تحت امر باکری در جزیره مجنون در حال زدن تیر خلاص به سربازان مجروح باقی مانده بود، احمد کاظمی و محمود دولتی با اصرار از وی می‌خواهند که با عبور از دجله و پیمودن فاصله۷۰۰ متری که میان خط اول و خط دوم حمله جان خود را نجات دهد؛ ولی این درخواست هربار با جواب منفی وی روبرو می‌شد تا اینکه بر اثر اصابت تیر مستقیم سربازان عراقی در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۶۳ شهید شد.

در این هنگام در حالی که یاران او سعی در انتقال پیکرش بوسیله قایق به عقب را داشتند قایق هدف اصابت شلیک مستقیم آر پی جی یکی از سربازان بعثی قرار گرفت و در اروند رود غرق می‌شود. پیکر وی و سایر سربازانش هیچگاه یافت نشد و وی همچنان مفقودالجسد است.

همچنین در راستای گرامیداشت جایگاه و ارزش والای این شهید بزرگوار جبهه نبرد حق علیه باطل ایران اسلامی سالروز شهادت وی به پیشنهاد مقامات ارشد استان آذربایجان غربی به عنوان روز شهردار در تقویم رسمی کشور ثبت می شود.

همزمان با سالروز حماسه سوم خرداد و روز ملی مقاومت و ایثار طی سالجاری با حضور استاندار آذربایجان غربی و مسئولان سیما فیلم، قرارداد ساخت سریال شهید باکری در ارومیه امضا شد.

مجموعه تلویزیونی شهید باکری به عنوان نماد و سمبل مقاومت، ایثارگری و فداکاری مردم آذربایجان غربی با همکاری موسسه فرهنگی سیما فیلم با هدف تشریح ابعاد مختلف شخصیتی و زندگی سردار رشید اسلام شهید مهدی باکری ساخته می شود.

مجموعه تلویزیونی شهید باکری با بودجه اولیه 50 میلیارد ریال توسط بهترین گروه های تولیدی سیما ساخته و قابلیت ترجمه به زبان های زنده دنیا و همچنین عرضه در مجامع بین المللی را دارا خواهد بود.

جمع آوری اطلاعات و مجوعه خاطرات، زندگینامه این شهید بزرگوار از ایام جوانی، دانشجویی، تصدی گری شهرداری و اعزام به جبهه و سال های مقاومت و ایثار در هشت سال جنگ تحمیلی به صورت کامل سناریوی قوی ای را برای این مجموعه تلویزیونی رقم خواهد زد.