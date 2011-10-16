سیاستمدار اتریشی برای تولید بازی ضداسلامی تبرئه شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، گرهارد کورزام سیاستمدار اتریشی و نایب رئیس حزب آزادی اتریش از این بازی در تلاش ناموفق خود استفاده کرد تا به عنوان فرماندار ایالت اشتایرمارک جنوب شرقی اتریش انتخاب شود.

دادستانها وی را متهم به برانگیختن نفرت دینی و تیره و تار جلوه دادن دین به واسطه این بازی متهم کردند. بازی"خداحافظ مسجد" از کاربر می خواست تا به مساجد کارتونی و مسلمانانی که در آن ظاهر می شدند شلیک کند.

پس از انتقادات شدید حزب سوسیال دموکرات و حزب سبز اتریش و همچنین جوامع اسلامی و مسیحی کاتولیک، مقامات قضایی از حزب آزادی خواستند وب سایت این بازی را لغو کند تا دیگر نتوان به این بازی دسترسی پیدا کرد.

به دنبال حکم دادگاه شهر گراتس در ایالت اشتایرمارک دفتر دادستان اعلام کرد برای این حکم درخواست برگزاری دادگاه تجدید نظر ارائه می کند.

در این ایالت کمتر از 2 درصد جمعیت را مسلمانان تشکیل داده اند، در این ایالت هیچ مسجدی با مناره های واضح وجود ندارد.

حدود نیم میلیون نفر از جمعیت اتریش مسلمان هستند و بیشتر جمعیت این کشور هشت میلیونی به کاتولیکها اختصاص دارد.