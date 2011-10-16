حضور کریم باقری در جمع معلولان/ محمود شهریاری "چلنگر" شد!

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم روز ملی پارالمپیک صبح یکشنبه از ساعت 10 به طور رسمی با پیام "فیلیپ کریون" در سالن 12 هزار نفری ورزشگاه آزادی آغاز شده است. حاشیه های این مراسم که با حضور 4 هزار معلول در حال برگزاری است به شرح زیر است:

* کریم باقری با حضور در سالن آزادی شور و شوق خاصی به معلولان بخشیده است. کاپیتان پیشین پرسپولیس و بازیکن اسطوره ای ایران به گردن بچه های معلول مدال انداخت، به آنها امضا داد و عکس یادگاری گرفت.

* محمود شهریاری و حسین رفیعی اجرای مراسم روز ملی پارالمپیک را به عهده دارند. در بخشی از مراسم شهریاری در حالیکه پیام "داتو زینال ابوزرین" رئیس پارالمپیک آسیا را روخوانی می کرد حسین رفیعی از وی به عنوان مترجمی قابل و چلنگر دوم یاد کرد.

* مسئولان ورزش از جمله محمدعباسی وزیر ورزش و جوانان، محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک، شاهرخ شهنازی رئیس آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک و جمعی دیگر از دست اندرکاران ورزش از جایگاه VIP نظاره گر مراسم هستند.

* ورزشکاران معلول با حضور حاضران در حال اجرای بازی نمایشی تنیس روی میز و فوتبال 5 نفره هستند.