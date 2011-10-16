امضای توافقنامه احداث 18 باب استخر در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، ولی سمرقندی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در راستای توسعه زیر ساختهای آموزش و پرورش در بخش تربیت بدنی و ورزش احداث 18 باب استخر ورزشی در مناطق مورد نیاز استان سند تفاهم نامه همکاری، بین استانداری و وزارت آموزش و پرورش امضا شد.

وی بیان داشت: بر اساس این توافق نامه وزارت آموزش و پرورش و استانداری آذربایجان غربی متعهد شدند در طول سالهای برنامه پنجم توسعه از سال 90 تا 94 به سهم مساوی نسبت به تامین اعتبار مورد نیاز استانی و ملی جهت احداث استخر ورزشی اقدام کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی اظهار داشت: نظارت و ارزشیابی در اجرای مفاد "سند تفاهم نامه" به صورت مستمر توسط استانداری استان و وزارت آموزش و پرورش نیز یکی از مفاد این تفاهم نامه بود که به امضای طرفین رسیده است.

سمرقندی افزود: در این تفاهم نامه همکاری طرفین متعهد شدند حداکثر یک ماه از زمان انعقاد تفاهم نامه نسبت به عملیاتی کردن و اجرای پرونده ها تفاهم اقدام کنند.