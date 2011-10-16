به گزارش خبرگزاری مهر، محمود سیجانی در حاشیه بازدید از نمایشگاه استاندارد و جامعه با اعلام این خبر افزود: اقدامات اولیه تدوین این سند انجام شده و به یاری خدا در آینده‌ای نزدیک نهایی می‌شود.



وی به ادغام سازمان‌های بازرگانی و صنعت و معدن اشاره کرد و گفت: با این ادغام مأموریت‌ها و برنامه‌های جدیدی نیز در این سازمان پیش بینی شده است.



معاون سازمان صنعت و معدن و تجارت قم حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان را از جمله برنامه‌های سازمان تازه تأسیس صنعت، معدن و تجارت ذکر کرد.



سیجانی بر تولید کالای با کیفیت و استاندارد از سوی تولید کنندگان تأکید کرد و افزود: در این راستا سازمان صنعت و معدن و تجارت حمایت‌های لازم را انجام خواهد داد.



وی تصریح کرد: مراکزی که کالاهای با کیفیت تولید و یا دارای ابتکارات خاص باشند در اولویت حمایت ما قرار می‌گیرند.



معاون سازمان صنعت و معدن و تجارت قم به اهمیت نقش استاندارد در عرضه کالاها اشاره کرد و ادامه داد: بالا بردن کیفیت با توجه به استاندارد بودن کالاها قدرت رقابت پذیری ما در بازارهای جهانی را افزایش می‌دهد.



سیجانی در بخش دیگری از سخنان خود برگزاری نمایشگاه استاندارد را اقدامی مفید و موثر در جهت ترویج فرهنگ استاندارد دانست و گفت: حضور مراکز معتبر در این نمایشگاه ها باعث می‌شود تا مردم بتوانند راحت تر محصول استاندارد را از غیر آن تشخیص دهند.

