توسعه دستگاهی که سطح استرس را اندازه می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم تحقیقاتی پروفسور نیتا از دانشگاه متروپولیتن توکیو دستگاهی شبیه به ماوس را برای رایانه ها توسعه داده اند که می تواند سطح استرس کاربر را اندازه گیری کند.

این دستگاه استرس سنج از فناوری استفاده می کند که از طریق یک حسگر، امواج فشار خون را ردیابی می کند. بنابراین کاربر تنها باید انگشت خود را به مدت حدود 10 ثانیه بر روی دستگاه فشار دهد تا این حسگر تغییرات فشار گردش خون را اندازه گیری کند. سپس دستگاه از طریق یک نرم افزار، حالت استرس را با یک نمودار گرافیکی در چهار رنگ بر روی نمایشگر رایانه نشان می دهد.

به گفته پروفسور نیتا، این سیستم قادر است سطح استرس کاربر را با دقت 70 درصد از طریق ارتباط میان اطلاعات جمع آوری شده و نتایج به دست آمده، نشان دهد.

براساس گزارش اوبرگیزمودو، دانشمندان ژاپنی کیت این دستگاه را به گونه ای توسعه داده اند که می تواند با هر نوع ماوسی یکپارچه شود.