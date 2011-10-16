گروه های موسیقی مردم پسند در جشنواره فجر حضور دارند

حسن ریاحی دبیر بیست و هفتمین جشنواره موسیقی فجر با اعلام این خبر در خصوص چرایی برگزاری کنسرتهایی ویژه برخی از گروه های موسیقی پاپ به خبرنگار مهر، گفت : جشنواره موسیقی فجر علاوه بر درنظر گرفتن جنبه های علمی و هنری موسیقی ایران،یک جنبه جشن و شادی و موسیقی مردم پسند را نیز دارد؛ از همین رو تصمیم گرفتیم از برخی از گروه های موسیقی که در قالب موسیقی پاپ نمی گنجند اما جنبه های موسیقی عام را در اجراهای خود در نظر می گیرند دعوت کنیم تا اجرای برنامه داشته باشند.

وی در ادامه افزود : درنظر گرفتن ذائقه انواع مخاطب یکی از مهمترین اصولی است که در برگزاری هر رویداد فرهنگی باید در نظر گرفت از همین رو حذف کامل موسیقی پاپ از جشنواره به این دلیل که راه و رسم و متولی مشخص ندارد کار درستی نیست چراکه باید به علاقه بخش وسیعی از مخاطب موسیقی نیز احترام گذاشت از همین رو از گروه هایی چون فیوژن، رستاک ، رومی و برخی دیگر از گروه ها و خوانندگان قابل قبول درموسیقی پاپ دعوت می کنم تا در این رویداد فرهنگی اجرای برنامه داشته باشند.

دبیر بیست و هفتمین جشنواره موسیقی فجر در پایان صحبت های خود با اشاره به سایر بخش های مشخص شده برای حضور در این جشنواره گفت : جدول گروه های شرکت کننده در بخش بین الملل بیست و هفتمین جشنواره موسیقی فجر تقریبا بسته شده است و از گروه های فعال در کشورهای مختلف دعوت کردیم در این بخش حضور داشته باشند گروه هایی که هم جنبه تنوع در آن رعایت شده است و هم مخاطب های خاص موسیقی را در نظر گرفته است.