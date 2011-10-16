همه نتایج به سود پنجمین صدرنشین لیگ/ استقلال درجا زد، پرسپولیس سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور همه تیم‌های مدعی بالای جدول برای حسین فرکی و شاگردانش بازی کردند تا این تیم با 21 امتیاز صدرنشین جدول رده بندی شود.

در هفته دهم لیگ برتر که طی سه روز گذشته با برگزاری 9 بازی در شهرهای مختلف پیگیری شد، تیم‌های نفت تهران، داماش گیلان، سپاهان اصفهان، شهرداری تبریز، ذوب آهن اصفهان و مس کرمان مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و سه بازی نیز به نتیجه تساوی انجامید که یکی از آنها دیدار استقلال تهران - راه آهن بود.

- نتایج دیدارهای هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* نفت تهران یک - مس سرچشمه صفر

گل: مصطفی مهدوی (87)

* داماش گیلان 3 - فولاد خوزستان 2

گل‌ها: علیرضا نظیف کار (8 - پنالتی و 57 - پنالتی) و افشین چاوشی (64) برای داماش و حکیم نصاری (24) و امین متوسل‌زاده (3+90) برای فولاد

اخراج: محمد غلامی (1+90 - داماش گیلان)

* سپاهان اصفهان 2 - تراکتورسازی تبریز یک

گل‌ها: عماد محمدرضا (5)، احمد آل نعمه (15 - گل به خودی) برای سپاهان اصفهان و فلاویو لوپز (89) برای تراکتورسازی

* فجرسپاسی شیراز یک - سایپای البرز یک

گل‌ها: حسن فرجی (3+90) برای فجرسپاسی و حمید جوکار (75 - گل به خودی) برای سایپا

* صبای قم صفر - ذوب آهن اصفهان یک

گل: ایگور کاسترو (65)

* استقلال تهران یک - راه آهن شهرری یک

گل‌ها: مجتبی جباری (75) برای استقلال و علیرضا عباسفرد (17) برای راه آهن

* شهرداری تبریز 2 - ملوان بندرانزلی صفر

گل‌ها: محمدرضا زینال خیری (8) و مهرداد قنبری (4+90)

* مس کرمان یک - پرسپولیس صفر

گل: کیوان امرایی (34)

* صنعت نفت آبادان یک - شاهین بوشهر یک

گل‌ها: حسین بغلانی (60) برای نفت آبادان و عباس پورخسروانی (3+90) برای شاهین

جدول رده بندی لیگ برتر

تیم بازی برد تساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل امتیاز ملاحظات 1- نفت تهران 10 6 3 1 16 9 7+ 21 سه پله صعود 2- استقلال 10 6 2 2 18 11 7+ 20 - 3- تراکتورسازی 10 6 1 3 23 16 7+ 19 دو پله سقوط 4- صبای قم 10 6 1 3 11 9 2+ 19 یک پله سقوط 5- سپاهان 10 5 2 3 16 10 6+ 17 - 6- ذوب‌آهن 9 3 5 1 12 10 2+ 14 چهارپله صعود 7- نفت آبادان 10 3 5 2 14 13 1+ 14 یک پله سقوط 8- شهرداری تبریز 10 3 5 2 12 14 2- 14 سه پله صعود 9- شاهین 10 2 6 2 10 7 3+ 12 - 10- پرسپولیس 10 3 3 4 14 14 0 12 سه پله سقوط 11- فولاد 10 3 3 4 9 12 3- 12 سه پله سقوط 12- داماش 10 3 3 4 11 15 4- 12 سه پله صعود 13- سایپا 10 3 2 5 12 16 4- 11 - 14- ملوان 10 2 4 4 14 14 0 10 دو پله سقوط 15- فجرسپاسی 10 2 4 4 9 12 3- 10 یک پله سقوط 16- راه آهن 10 1 6 3 12 16 4- 9 - 17- مس کرمان 10 2 2 6 13 17 4- 8 - 18- مس سرچشمه 9 1 1 7 6 17 11- 4 -

جدول گلزنان لیگ برتر بدون تغییر ماند

در هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور 19 گل از خط دروازه‌ها گذشت که میانگین 1/2 گل برای هر بازی است. در این هفته مدعیان آقای گلی لیگ در گلزنی توفیقی نداشتند تا صدر جدول رقابت‌ها آنها بدون تغییر بماند.

جدول گلزنان لیگ برتر:

8 گل:

سیدایمان موسوی (نفت تهران)

7 گل:

فرهاد مجیدی (استقلال تهران)

6 گل:

سیدمحسن حسینی (تراکتورسازی تبریز) و فونیکه سی (صنعت نفت آبادان)

5 گل:

کریم انصاری‌فرد (سایپای البرز)، عماد محمد رضا (سپاهان اصفهان)، رضا نوروزی (فولاد خوزستان) و سیدجلال رافخایی (ملوان بندرانزلی)

4 گل:

علی کریمی و جواد کاظمیان (پرسپولیس)، مجتبی جباری (استقلال تهران)، سعید دقیقی (شهرداری تبریز)، علیرضا نظیف کار (داماش گیلان)، منصور تنهایی (شاهین بوشهر) و امید عالیشاه (راه آهن شهرری)

3 گل:

فلاویو لوپز و محمدحسین ابراهیمی (تراکتورسازی تبریز)، امید ابراهیمی (سپاهان)، مجتبی زارعی (نفت تهران)، مهدی دغاغله (ملوان بندرانزلی)، عباس محمدرضایی (سایپای البرز)، مهرداد پولادی (مس کرمان)، روح الله عرب (صنعت نفت آبادان)، علیرضا عباسفرد (راه آهن شهرری)، ایگور کاسترو (ذوب آهن اصفهان) و علی سامره (مس سرچشمه)

2 گل:

محمد قاضی، هوگو ماچادو و ایگور کاسترو (ذوب آهن اصفهان)، میلاد میداودی، آرش برهانی و اسماعیل شریفات (استقلال تهران)، بهادر عبدی و حسین کاظمی (راه آهن شهرری)، محمدرضا زینال خیری و میثم بائو (شهرداری تبریز)، عبدالکریم اسلامی و میلاد سلیمان فلاح (صبای قم)، جهانگیر عسگری و میلاد زنیدپور (داماش گیلان)، سیاوش اکبرپور و احسان حاجی صفی (تراکتورسازی تبریز)، ایوب کلانتری و مهدی نظری (فجرسپاسی شیراز)، احمد جمشیدیان و فابیو جانواریو (سپاهان اصفهان)، علی جراح‌کار و محمد نزهتی (ملوان بندرانزلی)، نناد برونویچ (مس سرچشمه)، لئون پاجاچیان (صنعت نفت آبادان)، عباس پورخسروانی (شاهین بوشهر)، مصطفی مهدوی (نفت تهران) و بختیار رحمانی (فولاد خوزستان)

جدول گلزنان خارجی لیگ برتر:

6 گل:

فونیکه سی (صنعت نفت آبادان)

5 گل:

عماد محمدرضا (سپاهان اصفهان)

3 گل:

فلاویو لوپز (تراکتورسازی تبریز) و ایگور کاسترو (ذوب آهن اصفهان)

2 گل:

هوگو ماچادو (ذوب آهن)، نناد برونویچ (مس سرچشمه)، لئون پاجاچیان (صنعت نفت آبادان) و فابیو جانواریو (سپاهان اصفهان)

یک گل:

لئاندرو باربوس و جورج مورات (مس کرمان)، اشپیتیم آرفی و رودریگو توسی (تراکتورسازی تبریز)، ایوان پتروویچ (شاهین بوشهر)، زوران زلاتکوسکی (ملوان بندرانزلی)، میلوراد یانوش (سپاهان اصفهان) و ولید علی (استقلال تهران)