سناریوی جدید سازمان سیا تقلید از هالیوود است

محمدحسن قدیری ابیانه سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ادعای اخیر آمریکا علیه ایران مبنی بر اجیر کردن فردی برای ترور سفیر عربستان، اظهار اشت: آمریکائیها احساس می کنند در تحولات منطقه دچار شکست استراتژیک شده اند و نفوذشان را در خاورمیانه از دست داده اند بطوریکه حکومت های دست نشانده شان یکی پس از دیگری درحال سقوط هستند و موج بیداری اسلامی روبه فراگیری است.

وی اضافه کرد: این موج بیداری اسلامی علاوه بر کشورهای منطقه و شمال آفریقا، آمریکا و اروپا را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است به همین دلیل غربیها به فکر چاره افتاده اند و همچون همیشه به اتهام زنی علیه جمهوری اسلامی ایران روی آورده اند.

این کارشناس مسائل بین الملل افزود: در حقیقت عناصر سازمان سیا به تقلید از سازندگان فیلمهای هالیوودی به سناریو نویسی روی آورده اند و بدینوسیله اتهامات مضحکی را علیه جمهوری اسلامی مطرح کردند درحالیکه خودشان می دانند که این اتهامات واهی و بی اساس است.

وی خاطرنشان کرد: عربستان سعودی خود را از بابت بیداری ملت خویش در معرض خطر می بیند و هر حرکتی را برای جلوگیری از پیروزی ملتهای مورد ستم واقع شده انجام می دهد بطوریکه با ایفای نقش در سناریوی آمریکا ملعبه دست صهیونیستهایی شده اند که بدنبال گل آلود کردن آبها و گرفتن ماهی از اختلافات هستند.

سفیرسابق ایران در مکزیک با اشاره به اینکه آمریکا، عربستان و همه متحدانشان می دانند که این اتهامات علیه ایران بی پایه و اساس است چون خود ایران یکی از قربانیان بزرگ تروریسم در جهان است، گفت: ملتهای جهان هنوز سابقه دروغ پردازیهای استکبار جهانی را از یاد نبرده اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران نه تنها احتیاجی به ترور سفیر عربستان ندارد بلکه اصولا به روشهای تروریستی اعتقادی ندارد و علی رغم مواضع منفی و نظام های ناسالم حاکم بر اینگونه کشورها، در چارچوب روابط متعارف دیپلماتیک تعامل و تفاهم را در رابطه با آنها دنبال می کند.