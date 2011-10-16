تیم ایران به دیدار نهایی صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نیمه نهایی نخستین دوره مسابقات بینالمللی تنیس روی میز فجرکاپ بانوان گلستان امروز یکشنبه در سالن امام خمینی (ره) گرگان برگزار شد که طی آن تیم ایران A در مصاف با اسلواکی به برتری 3 بر صفر دست یافت و راهی دیدار نهایی شد.
در دیگر دیدار این مرحله تیمهای قزاقستان و مجارستان رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. در پایان این بازی قزاقستان با نتیجه 3 بر صفر حریف خود را شکست داد و حریف تیم A ایران در دیدار نهایی شد.
دیدار نهایی مسابقات بینالمللی تنیس روی میز فجر کاپ بانوان گلستان در بخش تیمی عصر امروز برگزار میشود. این رقابتها امروز در بخش انفرادی دنبال خواهد شد.
