۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۵

تنیس روی میز بانوان گلستان/

تیم ایران به دیدار نهایی صعود کرد

تیم تنیس روی میز ایران A با غلبه بر اسلواکی به دیدار نهایی نخستین دوره رقابت‌های بین‎المللی فجرکاپ بانوان گلستان صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نیمه نهایی نخستین دوره مسابقات بین‎المللی تنیس روی میز فجرکاپ بانوان گلستان امروز یکشنبه در سالن امام خمینی (ره) گرگان برگزار شد که طی آن تیم ایران A  در مصاف با اسلواکی به برتری 3 بر صفر دست یافت و راهی دیدار نهایی شد.

در دیگر دیدار این مرحله تیم‎های قزاقستان و مجارستان رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. در پایان این بازی قزاقستان با نتیجه 3 بر صفر حریف خود را شکست داد و حریف تیم A ایران در دیدار نهایی شد.

دیدار نهایی مسابقات بین‎المللی تنیس روی میز فجر کاپ بانوان گلستان در بخش تیمی عصر امروز برگزار می‌شود. این رقابت‎ها امروز در بخش انفرادی دنبال خواهد شد. 

